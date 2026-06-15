Potvrđeno je gdje Joško Gvardiol nastavlja karijeru

Joško Gvardiol ostat će u Manchester Cityju unatoč interesu europskih velikana poput Real Madrida i Bayerna, objavio je poznati stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Prema njegovim informacijama, hrvatski reprezentativac uskoro će potpisati novi ugovor koji bi ga uz engleskog prvaka trebao vezati do lipnja 2031. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Romano navodi kako je odluka o produženju suradnje već donesena te da će Gvardiol, uz novi ugovor, dobiti i povećanje plaće.

"Hrvatski branič dobit će povećanje plaće i novi ugovor, a novi trener Maresca i direktor Viana vide ga kao ključnog igrača", napisao je Romano.

Gvardiol je u Manchester City stigao u ljeto 2023. godine iz RB Leipziga te se vrlo brzo prometnuo u jednog od najvažnijih igrača momčadi. Tijekom protekle sezone bio je standardan član prve postave, a svojim igrama privukao je interes brojnih europskih klubova.

Ipak, čini se da od njegova odlaska zasad neće biti ništa jer u Cityju na hrvatskog reprezentativca računaju kao na jednog od nositelja momčadi u godinama koje dolaze.