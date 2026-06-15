Iznenađenje na jugu Dalmacije: "Izronio" sarkofag star više od 1.500 godina, težak je preko pet tona

U Cavtatu je tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Zorina 8 otkriveno značajno arheološko otkriće – netaknut i zabrtvljen kasnoantički sarkofag pronađen u izvornom položaju unutar nekropole rimske kolonije Epidaur.

Istraživanja su proveli Muzeji i galerije Konavala, a tijekom radova evidentirani su brojni ukopi različitih tipova. Među njima se posebno ističe kameni sarkofag salonitanskog tipa, okvirno datiran između 4. i 6. stoljeća.

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Sarkofag je bio zatvoren i netaknut

Posebnu vrijednost ovom nalazu daje činjenica da je sarkofag pronađen kao zatvorena i netaknuta grobna cjelina. Sačuvano je i vapneno vezivo između pokrova i sanduka, što je iznimno rijetko u hrvatskom arheološkom kontekstu.

Sarkofag je težak približno pet tona, a otkriven je na dubini od oko tri metra. U njegovoj unutrašnjosti evidentiran je primarni ukop jednog pokojnika. Iako su skeletni ostaci bili slabo očuvani, pronađeni organski i drugi depoziti bit će predmet daljnjih laboratorijskih analiza.

Zahtjevna operacija podizanja i premještanja

Jedan od najzahtjevnijih dijelova istraživanja bila je operacija podizanja pokrova, izvlačenja sarkofaga i njegova premještanja na novu lokaciju. Zahvat je vodio restaurator Siniša Bizjak uz suradnju kipara Tomislava Šalova, a u provedbi su sudjelovali i Luko Piplica te Andrija Piplica, uz pomoć svih koji su se u tom trenutku zatekli na lokaciji.

U dokumentiranju i istraživanju sarkofaga sudjelovali su geodet Miljenko Žabčić, antropolog dr. Mario Novak, restauratori-konzervatori Sandra Lucić Vujičić, Sara Šimetić i Mihael Golubić, te fotograf Ljubo Gamulin iz Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Istraživanja vodila Helena Puhara

Istraživanja je vodila Helena Puhara, a stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala te Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja.

U istraživanjima su sudjelovali i Lukša Klaić, Ivo Letunić, Ana Požar Piplica, Karmen Rihter te tvrtka Arheo Plan. Upravo je Ana Požar Piplica provela uklanjanje vezivne žbuke između pokrova i sanduka sarkofaga te uzorkovanje materijala za predstojeće laboratorijske analize.

Sarkofag sada mogu vidjeti stanovnici i posjetitelji

Po završetku istraživanja sarkofag je postavljen na javno dostupnu lokaciju, na križanju staza prema Mauzoleju obitelji Račić i groblju sv. Roka, te stubišta prema kupalištu Ključice.

Ondje će stanovnicima i posjetiteljima svjedočiti o bogatoj antičkoj prošlosti Cavtata i važnosti prostora nekadašnje rimske kolonije Epidaur.

Zahvale institucijama i vlasnicima zemljišta

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske osiguralo je interventna sredstva za istraživanje, zaštitu nalaza i izmještanje sarkofaga na novu lokaciju. Podršku je pružila i Općina Konavle.

Posebna zahvala upućena je Marti Perkić i Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, kao i obitelji Banović, vlasnicima zemljišta i investitorima zaštitnih arheoloških istraživanja, na strpljenju, suradnji i tehničkoj pomoći tijekom provedbe projekta.