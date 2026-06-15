Rijeka kupuje bivšeg talenta Hajduka?

Rijeka slaže momčad za sljedeću sezonu. Nakon povratka trenera Matjaža Keka (64) i dolaska napadača Jakova Puljića (32) iz Vukovara, pred završetkom je novi transfer. Podravski list objavio je da je Ivan Ćubelić (23), veznjak Slaven Belupa, blizu potpisa s kvarnerskim klubom. Prema informacijama koprivničkog medija, Rijeka bi Slaven Belupu trebala platiti odštetu od 300-tinjak tisuća eura, a dogovoren je i postotak od buduće prodaje, prenosi Index.

Ćubelić je u Koprivnicu stigao u ljeto 2024. iz splitskog Hajduka. Prošle je sezone u dresu Slavena odigrao 38 utakmica, najviše u sastavu trenera Marija Gregurine. Postigao je dva gola i tome dodao dvije asistencije. Ukupno je u Slavenu upisao 71 nastup, dva gola i četiri asistencije.

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Ugovor sa Slaven Belupom ima do ljeta 2027. godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 550 tisuća eura.

Krenuo u Hajduku

Ćubelić je prve nogometne korake napravio u akademiji splitskog Adriatica, odakle je 2013. godine prešao u akademiju Hajduka. U sezoni 2020./21. počeo je nastupati na seniorskoj razini, igrajući za drugu momčad Hajduka u drugom rangu hrvatskog nogometa. Upisao je 22 nastupa uz jedan pogodak i pet asistencija.

Debi za prvu momčad Hajduka upisao je u kolovozu 2021. godine. Odigrao je jednu minutu u pobjedi 1:0 protiv Hrvatskog dragovoljca, a potom je poslan na posudbu u Dugopolje. Tamo je skupio 21 utakmicu. Sljedeće sezone Hajduk ga je poslao na posudbu u Varaždin, gdje se nije nametnuo te je odigrao samo četiri utakmice prije povratka u Hajduk. Ukupno je za prvu momčad Hajduka nastupio u 12 utakmica i zabio jedan gol.

Hajduku dio eventualne odštete

Hajduk je u srpnju 2024. objavio: "HNK Hajduk i Slaven Belupo postigli su dogovor o transferu 21-godišnjeg Ivana Ćubelića, koji nogometnu karijeru nastavlja u Koprivnici."

Iako Hajduk tada nije službeno objavio detalje transfera, pisali smo da su klubovi dogovorili transfer za nula eura i nepoznati postotak od iduće prodaje. Prema tome, dio odštete u vjerojatnom transferu u Rijeku pripast će i Hajduku.

U rujnu 2020. godine bio je na popisu 60 najvećih svjetskih talenata prema magazinu The Guardian. Bio je i član svih mlađih uzrasta reprezentacije Hrvatske do razine U-19, a ukupno je skupio 35 nastupa i dva pogotka.