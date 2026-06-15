Pomorski stručnjak otkrio što će pokazati istraga tragedije kod Splita

Pomorski stručnjak Vlado Frančić s Pomorskog fakulteta u Rijeci komentirao je za HRT tešku pomorsku nesreću u Splitskim vratima, u kojoj su nakon sudara katamarana i jedrilice poginula četiri češka državljana. Istaknuo je kako će istraga utvrditi točan slijed događaja, ali i podsjetio na osnovna pravila izbjegavanja sudara na moru.

Prema međunarodnim pravilima, u situacijama križanja kurseva "brod s desne strane ima pravo puta", dok mu drugo plovilo mora ustupiti prolaz.

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"Uvijek imamo brod s pravom puta, koji se ne mora micati, i brod koji mu ustupa put. Ako govorimo o križanju kurseva, brod s desne strane ima pravo puta. Ovaj drugi mu mora skrenuti i ustupiti put, najčešće udesno", pojasnio je Frančić za HRT.

Ipak, naglašava da odgovornost nije jednostrana.

"Na neki način, oba broda moraju izbjegavati sudar", rekao je, dodajući da svaki zapovjednik mora reagirati ako primijeti da drugo plovilo ne poduzima potrebne radnje.

Govoreći o mogućnosti izbjegavanja nesreće, istaknuo je da brzi putnički katamarani imaju vrlo dobre manevarske sposobnosti.

"Kada govorimo o velikom katamaranu, riječ je o brodu specifične konstrukcije i odličnih manevarskih karakteristika. Ta plovila smanjivanjem brzine mogu potpuno stati u vrlo kratkom vremenu i na kratkoj udaljenosti plovnog puta", kazao je.

Objasnio je i kako se u istrazi prikupljaju radarske i VTS snimke, razgovara s članovima posade i svjedocima te analiziraju brojni čimbenici koji su mogli dovesti do tragedije.

"U svakoj nesreći na koncu se utvrdi jako puno čimbenika koji su doprinijeli tragediji, a ne samo ono što je neposredno vidljivo na prvi pogled", istaknuo je.

Frančić je upozorio i na sve veći rizik tijekom turističke sezone.

"U zadnjih nekoliko godina, a posebno nakon pandemije, taj je rizik na Jadranu u stalnom porastu", zaključio je za HRT, podsjetivši da se pomorske nesreće mogu dogoditi u bilo koje doba godine.