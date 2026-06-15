Što je dovelo do tragedije kod Splita? Stručnjaci upozoravaju na više mogućih uzroka

Tragična pomorska nesreća u Splitskim vratima, u kojoj su poginula četiri češka državljana, otvorila je niz pitanja o sigurnosti plovidbe na Jadranu uoči vrhunca turističke sezone. Dok istraga traje, a u nju su uključeni i češki istražitelji, stručnjaci upozoravaju da se mora razmotriti mogu li se slične tragedije ubuduće spriječiti, prenosi HRT.

O toj temi u emisiji Otvoreno govorili su kapetan Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe, Gilio Toić Sintić iz Ravnateljstva policije, Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske te Rino Bošnjak s Pomorskog fakulteta u Splitu.

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Kapetan Siniša Orlić izrazio je sućut obiteljima stradalih te istaknuo da je riječ o rijetkoj nesreći s ovako teškim posljedicama.

"Ovo je prilika da se preispita sustav sigurnosti plovidbe na Jadranu. Zadaća svake pomorske administracije je da prevenira ovakve slučajeve. Riječ je o promjenama pravilnika i uvođenju novih stvari u propise", rekao je Orlić.

Dodao je kako se promet na Jadranu posljednjih desetljeća znatno povećao te da se godišnje bilježi oko 700 tisuća uplovljavanja i isplovljavanja, dok broj nesreća i intervencija istodobno pada.

Komentirajući neslužbene informacije o okolnostima nesreće, Rino Bošnjak pojasnio je da zapovjednik ne mora stalno biti na zapovjednom mostu, ali bi trebao biti prisutan u područjima povećanog rizika, poput uskih prolaza i kanala. Naglasio je i da bi bilo protivno pravilima kada bi jedrilicom upravljao putnik umjesto skipera.

Podsjetio je na pravila Međunarodne konvencije za sprječavanje sudara na moru (COLREG), istaknuvši važnost stalnog motrenja.

"Međutim, u konkretnom slučaju jedrilica je plovila na motorni pogon pa se primjenjuje pravilo križanja kurseva prema kojem prednost ima plovilo koje dolazi s desne strane", objasnio je Bošnjak.

Neven Melvan iz Sindikata pomoraca upozorio je da se odgovornost ne može svesti isključivo na ljudski faktor.

Prema njegovim riječima, iza tog pojma često stoje problemi poput umora posade zbog prekomjernog broja radnih sati, ali i loše održavanih i tehnički nedostatnih plovila. Istaknuo je kako profesionalni pomorci uglavnom kvalitetno obavljaju svoj posao, dok problem češće predstavljaju sezonski i nedovoljno iskusni nautičari.

O izazovima nadzora govorio je i Gilio Toić Sintić iz Ravnateljstva policije, navodeći da Pomorska policija, uz nadzor granice, kontrolira i sigurnost plovidbe, ribarstvo i zaštitu prirode.

Istaknuo je da je tijekom ljeta najčešći prekršaj nedopušteno glisiranje te da je prošle godine zabilježeno oko 1500 takvih slučajeva.

"To je jedan veliki prostor u čiji nadzor i sigurnost treba uključiti sve sastavnice koje je moguće kako bi sigurnost bila na najvećoj mogućoj razini", zaključio je Toić Sintić za HRT.