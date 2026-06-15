Očevid tragedije u Splitskim vratima traje, doznajemo tko je bio za kormilom katamarana i jedrilice

Teška pomorska nesreća do koje je došlo u nedjelju oko podne kod Brača još uvijek se istražuje, sve okolnosti otkrivat će se idućih dana i tjedana: no, 24 sata nakon tragedije u kojoj je živote izgubilo četvero državljana Češke, neke okolnosti već su poznate inspektorima na terenu.

Za kormilom jedrilice koja se kretala iz smjera Trogira prema Hvaru nije se nalazio skiper! Unajmljeni jedrilica imala je svu dokumentaciju, što se tiče papira uredan je bio i skiper, no u trenutku nesreće jedrilicom od 14 metara upravljao je putnik koji je u havariji i nastradao.

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Na katamaranu Krilo Eclipse koji je putovao na svojoj uobičajenoj ruti od Splita prema Hvaru u gvardiji uopće nije bio zapovjednik. Prema našim informacijama, u trenutku nesreće na komandnom mostu putničkog katamarana nalazio se prvi oficir i kormilar!

Uzroci nesreće, sudara katamarana i jedrilice naravno još uvijek se utvrđuju, iako je većina parametara zabilježena na brodskim sustavima i komunikacijskim uređajima poput brzine i smjera plovila već poznata. Kako je Lučki kapetan u Splitu Željko Kuštera naglasio u ponedjeljak ujutro, izlaženje u javnost s tim detaljima prije završetka istrage jednostavno bi bilo neprofesionalno.

U Splitskim vratima je inače brzina plovila striktno ograničena, no do nesreće je čini se došlo na tehnički otvorenom moru, iako je promet bio priličan i na tom dijelu akvatorija imajući u vidu da je bila nedjelja i lijep dan sredinom lipnja.

Očevidom rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika, a pored akcije izvlačenja tijela četvrtog nastradalog iz jedrilice, nastavlja se akcija izvlačenja broda potonulog na dubinu od 50-ak metara.

Naložena su u međuvremenu vještačenja, pomorsko-tehničko kao i obdukcije nastradalih. Izuzeti su mobiteli članovima posade, obavljaju se razgovori s putnicima katamarana, a kao i uvijek u ovakvim slučajevima naloženo je toksikološko vještačenje krvi i urina zapovjednika katamarana i prvog oficira...