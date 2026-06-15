Ivošević o radovima na gradilištu Small Malla: "Možda mir nemate, ali imate rič"

Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik i aktualni splitski gradski vijećnik, oglasio se o radovima na gradilištu Small Malla na Manušu, i to na dan kada u Splitu počinje zabrana izvođenja građevinskih radova.

Kako je objavio, danas ga je kontaktirao jedan od stanara s Manuša koji je pitao gdje može prijaviti činjenicu da se, unatoč početku zabrane radova, na gradilištu Small Malla radi. "Moj odgovor je bio nigdje", napisao je Ivošević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Čovjek nije mogao vjerovati"

Ivošević tvrdi kako stanar nije mogao vjerovati da se, nakon svega što se posljednjih godina događalo oko Small Malla, ponovno radi suprotno od onoga što je, kako navodi, bilo obećano.

"Čovjek nije mogao vjerovati da nakon cijelog igrokaza zadnje četiri godine na temu Small Malla osovina Šuta-Kerum-Matijević radi sve suprotno onome što su obećali - za šta su dali rič", poručio je Ivošević.

U nastavku objave osvrnuo se i na pojedince koji su se, prema njegovim riječima, prethodnih godina javno protivili projektu. "Nećete danas čuti pojedince koji su sudjelovali u igrokazu proteklih godina da se bune, ali ste ih mogli sresti na stranačkim skupovima HDZ-a. Ne prosvjeduje se, ne blokira se cesta, nema peticija, nema priopćenja", napisao je.

"Ugodno ljeto stanovnicima Manuša"

Ivošević je dodao kako je jedina zadovoljština u svemu isprika stanara koji mu se obratio.

"Jedina zadovoljština u svemu tome je isprika navedenog čovjeka da mu je žao što im je bio povjerovao", naveo je. Objavu je zaključio porukom stanovnicima Manuša: "Ugodno ljeto stanovnicima Manuša. Možda mir nemate, ali imate rič."