Veliki dan za splitsku košarku: Mali “Žuti” postali prvaci Hrvatske, naslov posvetili pokojnom treneru Anti Grgureviću

Dječaci Splita, uzrast U-12, novi su prvaci Hrvatske. Na Otvorenom prvenstvu Hrvatske održanom u Poreču mali “Žuti” u finalu su svladali Kastav rezultatom 43:30 i tako na najljepši mogući način zaključili sjajan turnir.

Momčad koju vode treneri Niko Zdrilić i Duje Kaliterna do naslova je stigla nakon tri dana natjecanja. Prvog dana igrala se grupna faza, u nedjelju je bio dan odmora, a danas su na rasporedu bili četvrtfinale, polufinale i finale.

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U završnici uvjerljivo do naslova

Split je u četvrtfinalu bio bolji od Novog Zagreba s uvjerljivih 47:17, dok su u polufinalu mali “Žuti” svladali Pazin rezultatom 42:37.

U grupnoj fazi Splićani su ranije izborili prolaz pobjedama protiv Varteksa rezultatom 86:8 i Vučića s 46:23, čime su najavili da u Poreču imaju najviše ambicije.

Naslov za Antu Grgurevića

Ovaj naslov ima posebno emotivnu vrijednost. Treneri i dječaci Splita cijeli su turnir igrali za svog pokojnog trenera Antu Grgurevića, kojem posvećuju naslov prvaka Hrvatske.

Bio je to veliki sportski trenutak, ali i trenutak zajedništva, emocije i ponosa za cijeli klub.

Za prvake Hrvatske igrali su

Za Split su na prvenstvu nastupili: Jakić, Šerić, V. Vuković, Krnjača, Jurić, I. Blažević, Malenica, T. Vuko, Š. Vuko, Radojković, Krišto, Janjić, Juras i Mandić. Veliko priznanje stiglo je i za pojedince Splita. Andro Jakić proglašen je najboljim igračem cijelog turnira, dok su Luka Šerić i Jeronim Krnjača izabrani u najbolju petorku prvenstva.

Veliko hvala ide i brojnim navijačima koji su u Poreču bodrili male “Žute” na putu do naslova.

Bravo, dico!