Djeci stiže zabrana koja će izazvati potres: TikTok, Instagram i YouTube uskoro bi im mogli postati nedostupni u europskoj zemlji

Velika Britanija uvodi zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, objavio je britanski premijer Keir Starmer, nazvavši odluku velikim trenutkom za zemlju i jasnom porukom tehnološkim kompanijama.

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Mjera bi trebala stupiti na snagu u proljeće 2027. godine, a obuhvatila bi platforme poput TikToka, Instagrama, YouTubea, Snapchata, Facebooka i X-a. Iz zabrane bi, prema najavama britanske vlade, trebale biti izuzete aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Signala.

“Neću kompromitirati sigurnost djece”

Keir Starmer poručio je da je potpuna zabrana za mlađe od 16 godina “pravi izbor” jer, kako tvrdi, postojeći sustav ne štiti djecu dovoljno od štetnog sadržaja, ovisničkog dizajna aplikacija, nasilja, uznemiravanja i beskonačnog skrolanja.



Britanska vlada tvrdi da društvene mreže sve više utječu na mentalno zdravlje, ponašanje i svakodnevni život djece. Starmer je posebno naglasio da se ne radi o napadu na tehnologiju, nego o zaštiti djece i vraćanju dijela djetinjstva izvan ekrana.

Kazne i obveze neće biti usmjerene prema djeci, nego prema platformama. Drugim riječima, Meta, Google, Snapchat i ostale tehnološke kompanije morale bi osigurati da mlađi od 16 godina ne mogu koristiti njihove usluge.

Kako će se provjeravati dob korisnika?

Jedno od najosjetljivijih pitanja je provjera dobi. Britanski regulator Ofcom trebao bi u idućim mjesecima definirati kako će sustav funkcionirati, a među mogućnostima se spominju provjera preko postojećih računa, dokumenata, bankovnih podataka ili tehnologije procjene dobi putem lica.

Upravo je taj dio izazvao najviše zabrinutosti kod organizacija za zaštitu privatnosti. Kritičari upozoravaju da bi se društvene mreže mogle pretvoriti u svojevrsne digitalne kontrolne točke, gdje bi korisnici morali dokazivati tko su i koliko imaju godina.

Zagovornici zabrane, među kojima su i roditelji djece koja su stradala nakon izloženosti opasnim internetskim izazovima ili sadržajima, tvrde da je država napokon odlučila stati na stranu obitelji.

Tehnološki divovi uzvraćaju: “Djeca će otići na opasnija mjesta”

Velike tehnološke kompanije ne kriju nezadovoljstvo. Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, upozorava da bi zabrana mogla djecu gurnuti prema manje reguliranim i potencijalno opasnijim platformama, gdje nema roditeljskih kontrola ni sigurnosnih mehanizama, javlja BBC.

Slične poruke stižu i iz drugih kompanija koje tvrde da zabrane same po sebi neće riješiti problem, nego da treba razvijati sigurnije alate, bolju edukaciju i učinkovitiju roditeljsku kontrolu.

Protivnici mjere upozoravaju i da će dio tinejdžera pokušati zaobići zabranu preko VPN-a, lažnih profila ili tuđih uređaja. No Starmer na to odgovara da nijedan zakon nije savršen, ali da društvo ipak postavlja granice kada je riječ o zaštiti djece.

Može li se ovakav scenarij preliti i na ostatak Europe?

Velika Britanija ovim potezom slijedi primjer Australije, koja je već uvela sličnu zabranu. Ipak, iskustva iz Australije pokazuju da provedba nije jednostavna te da dio tinejdžera i dalje uspijeva koristiti zabranjene platforme.

Unatoč tome, britanska odluka mogla bi potaknuti širu europsku raspravu o tome trebaju li djeca uopće imati pristup aplikacijama koje su dizajnirane da zadrže pažnju korisnika što je dulje moguće.

Za roditelje, škole i zakonodavce ovo je početak nove faze borbe za dječju sigurnost na internetu. Za tehnološke kompanije, pak, riječ je o jednoj od najozbiljnijih prijetnji njihovu poslovnom modelu dosad.