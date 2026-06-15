Skandal na državnoj maturi: Fotografije ispita iz hrvatskog osvanule na društvenim mrežama

Prvi dio ispita iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi danas je pisalo više od 28 tisuća maturanata, no dan je obilježilo pojavljivanje fotografija ispita na društvenim mrežama. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) potvrdio je da istražuje slučaj, prenosi HRT.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović izjavio je kako su se fotografije dijelova ispita pojavile oko podneva, znatno nakon početka pisanja.

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"Danas, ali dobrano nakon početka pisanja ispita, pojavile su se snimke i dojave o fotografiranju dijelova ispita iz hrvatskog jezika. Centar je poduzeo određene korake kako bismo utvrdili identitet mobitela s kojeg su snimke došle. Tražit ćemo i očitovanje škole u kojoj se to dogodilo", rekao je Filipović.

Naglasio je da zbog incidenta neće biti poništen cijeli ispit.

"Mogu poručiti maturantima da ispit time nije kompromitiran i svima koji su pisali, njihov ispit će biti vrednovan na uobičajen način. Sukladno Pravilniku o polaganju ispita državne mature, ispit će biti poništen sudionicima snimanja", dodao je.

Prema pravilima državne mature, na klupama tijekom ispita smiju se nalaziti samo pribor za pisanje i voda. Ravnateljica Prve gimnazije Zagreb Dunja Marušić Brezetić podsjetila je da se mobiteli, pametni satovi i ostala nedopuštena sredstva prije ispita odlažu na posebno mjesto u učionici.

Nakon ispita maturanti su iznosili podijeljene dojmove. Dok su neki isticali da su zadovoljni testom, drugi su očekivali nešto lakše zadatke. Već sutra ih očekuje drugi dio ispita iz Hrvatskog jezika, odnosno pisanje eseja.

Nakon hrvatskog jezika slijedi ispit iz engleskog jezika, dok je matematika na rasporedu 25. lipnja. Prema podacima NCVVO-a, državnu maturu u redovitom roku ove godine prijavila su ukupno 30.703 pristupnika, prenosi HRT.