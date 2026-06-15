Bihać uzvraća Zagrebu: Organizira se javno gledanje utakmice Hrvatske i Engleske

Nakon što su brojni Zagrepčani na Trgu bana Jelačića zajednički pratili nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, slična gesta stiže iz Bihaća.

Kako piše Biscani.net, u srijedu će u Bihaću biti organizirano javno gledanje utakmice Hrvatske i Engleske, čime će građani tog grada simbolično uzvratiti na podršci koju su hrvatski navijači pružili Zmajevima tijekom njihovog nastupa na Mundijalu.

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Javno gledanje utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. održat će se na košarkaškom igralištu Bigram, a organizatori pozivaju sve ljubitelje nogometa da im se pridruže i zajedno uživaju u jednom od najiščekivanijih susreta dosadašnjeg dijela prvenstva.

Podsjetimo, prije utakmice Bosne i Hercegovine i Kanade u Zagrebu je organizirano javno gledanje na Trgu bana Jelačića, gdje su brojni građani bodrili bosanskohercegovačku reprezentaciju. Organizatori u Bihaću sada se nadaju jednako dobroj atmosferi i velikom odazivu navijača koji će zajedno pratiti ogled Hrvatske i Engleske.