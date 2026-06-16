FOTOGALERIJA Plesni klub DNF završnom produkcijom predstavio uspješnu sezonu i najavio nove upise

Nakon što je u prosincu prošle godine plesni klub DNF spektakularnim koncertom obilježio velikih 30 godina postojanja uz Čarobne animatore i Šarenka, ova uspješna plesna sezona zaključena je završnom plesnom produkcijom na kojoj su članovi kluba roditeljima, prijateljima i publici predstavili rezultate svog cjelogodišnjeg rada.

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Podsjetimo, velika obljetnica kluba održana je na prepunim Gripama, gdje su zajedno uživali i mladi i stari, slaveći tri desetljeća uspješnog rada i stvaranja plesnih generacija.

Na završnoj produkciji nastupili su i veliki i mali plesači, prezentirajući koreografije s kojima su tijekom godine predstavljali Hrvatsku na državnim, europskim i svjetskim prvenstvima te brojnim plesnim festivalima. Publika je imala priliku vidjeti raznolikost plesnih stilova i bogatstvo rada koje klub sustavno razvija kroz sve uzraste.

Poseban naglasak stavljen je na sustavni rad sportskog plesnog kluba DNF, koji već godinama razvija urbane plesove i breakdance kao ozbiljnu sportsku disciplinu. Naime, breakdance je svoj veliki međunarodni iskorak ostvario uključivanjem među olimpijske sportove, što dodatno potvrđuje važnost stručnog i kontinuiranog rada s djecom i mladima.

Osim plesnih nastupa, članovi kluba predstavili su i tri nove pjesmice Čarobnih animatora, za koje će uskoro, zajedno s djecom iz plesnog kluba DNF, snimati i videospotove, nastavljajući tako uspješnu suradnju koja spaja ples, glazbu i edukaciju djece.

Na samom kraju priredbe najavljeni su upisi u novu plesnu sezonu te rezervacije mjesta za skupine djece uzrasta od 4 do 16 godina, uz poziv svim zainteresiranima da postanu dio jedne velike plesne obitelji koja već tri desetljeća uspješno odgaja nove generacije plesača.