Dalmatinski klub oprostio se od mladog nogometaša: "Zauvijek ćeš ostati dio Squarea"

MNK Square oprostio se od Petra Prce, svog vratara i člana klupske obitelji, emotivnom objavom u kojoj su izrazili duboku bol i tugu zbog njegova preranog odlaska. Podsjetimo, kako se doznaje, Prce je izgubio život u teškoj prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali.

Iz kluba su poručili kako postoje trenuci u kojima sport utihne, a utakmice, bodovi i rezultati postanu potpuno nevažni. "Preranim odlaskom našeg Petra, MNK Square je izgubio puno više od vrsnog vratara – izgubili smo odanog prijatelja, brata i nezamjenjiv dio naše velike klupske obitelji", poručili su iz kluba.

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"Danas žalimo za mladim životom"

U emotivnoj poruci istaknuli su kako će Petrova ljubav prema futsalu i klubu ostati trajno urezana u srcima svih koji su ga poznavali.

"Njegova čista ljubav prema futsalu i našem klubu ostat će trajno urezana u srcima svih koji su ga imali privilegiju poznavati", naveli su iz MNK Squarea. Klub je podsjetio i kako ovo nije prvi put da prolazi kroz ovakvu bol, naglasivši da su previše puta prerano i nepravedno ispraćali svoje ljude.

"Danas ne tugujemo samo za čuvarom naše mreže, danas žalimo za mladim životom koji se ugasio u svom najljepšem sjaju", stoji u objavi.

Iskrena sućut obitelji, rodbini i prijateljima

Iz MNK Squarea uputili su misli i molitve Petrovoj obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli. "Petre, hvala ti za svaki obranjeni udarac, za svaki zajednički trenutak i svaku emociju koju si utkao u naš klub. Zauvijek ćeš ostati dio Squarea", poručili su.

Obitelji, rodbini i prijateljima izrazili su iskrenu sućut. "Petre, počivaj u miru Božjem", zaključili su iz MNK Squarea.