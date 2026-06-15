Hajduk započeo pripreme

Trener Gonzalo Garcia zajedno sa svojim stručnim stožerom okupio je danas na Poljudu igrače Hajduka koji će započeti pripreme za početak nove sezone. U ponedjeljak je trener Bijelih na raspolaganju imao 17 igrača, dok će se reprezentativci momčadi priključiti naknadno.

Sljedećih 17 igrača sudjelovalo je na prvom okupljanju: Ivica Ivušić, Dante Stipica, David Fesyuk, Fran Karačić, Luka Hodak, Dario Marešić, Marino Skelin, Dario Melnjak, Mihael Žaper, Adam Huram, Filip Krovinović, Hugo Guillamon, Illia Kutia, Noa Skoko, Etnik Brruti, Michele Šego, Marko Livaja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U četvrtak, 18. lipnja, na pripreme stižu Roko Brajković, Toni Silić, Šimun Hrgović, Bamba, Adrion Pajaziti, Rokas Pukštas i Ron Raci.

Po završetku Europskog prvenstva za U-19 reprezentacije pripremama će se priključiti igrači koji nastupaju za Hrvatsku, a po završetku Svjetskog prvenstva momčadi se priključuje Niko Sigur koji nastupa za Kanadu.

U prvom tjednu momčad će odraditi medicinske testove te ukupno 12 treninga na Poljudu, a zatim slijedi odlazak na središnji dio priprema na Bled, gdje će se Hajduk zadržati do 1. srpnja. Tijekom boravka u Sloveniji Bijeli će odigrati najmanje tri pripremne utakmice, a prvi službeni susret u okviru 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu na rasporedu je 9. srpnja.