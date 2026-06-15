Neviđeni zločin nad UNESCO-ovom baštinom: Bestijalni napad na samostan - simbol Ukrajine. Rusi: "To je američka raketa"

Moskva tvrdi da nije odgovorna za požar i štetu na Kijevsko-pečerskoj lavri, UNESCO-ovu lokalitetu i jednom od najvažnijih pravoslavnih svetišta u Ukrajini. Zapadni mediji, pozivajući se na ukrajinske vlasti, navode da je samostanski kompleks stradao tijekom velikog ruskog zračnog napada na Kijev i druge ukrajinske gradove.

Rusija je u ponedjeljak odbacila odgovornost za oštećenje Kijevsko-pečerske lavre, povijesnog samostanskog kompleksa u Kijevu koji se nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine, tvrdeći da ga nije pogodilo rusko oružje nego projektil američkog sustava protuzračne obrane Patriot.

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Prema navodima ruskog ministarstva obrane, projektil je mogao promašiti cilj zbog, kako tvrde u Moskvi, problema sa zapadnim oružjem isporučenim Ukrajini. Ruska strana navodi da su njezini napadi bili usmjereni na vojne i industrijske ciljeve u Kijevu.

Ukrajinske vlasti, međutim, tvrde da je Lavra oštećena tijekom velikog ruskog noćnog napada dronovima i projektilima. Zapadni mediji izvijestili su da je u napadima na Ukrajinu poginulo najmanje 11 ljudi, dok su u Kijevu oštećene stambene zgrade, infrastruktura i jedan od najvažnijih vjerskih i kulturnih simbola zemlje.

Na području Kijevsko-pečerske lavre izbio je požar, a posebno je stradala povijesna Uspenska katedrala, čiji je krov bio zahvaćen vatrom. Snimke i fotografije s mjesta događaja prikazuju vatrogasce koji gase požar te svećenike i djelatnike koji pokušavaju spasiti crkvene predmete.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad, nazvavši ga udarom na kršćansku kulturu i ukrajinsku baštinu. Kijev je pozvao zapadne saveznike na jači pritisak na Moskvu i dodatnu pomoć ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Kijevsko-pečerska lavra osnovana je u 11. stoljeću i smatra se jednim od najvažnijih pravoslavnih svetišta u istočnoj Europi. Osim vjerskog značaja, kompleks ima iznimnu kulturnu i povijesnu vrijednost te je jedan od najprepoznatljivijih simbola Kijeva.