Poznate okolnosti teške nesreće kod Dubrovnika: Poginuo 22-godišnji motociklist

Policija je dovršila očevid teške prometne nesreće koja se jutros dogodila na državnoj cesti D-8 u blizini skretanja za Bosanku, a u kojoj je smrtno stradao 22-godišnji motociklist.

Nesreća se dogodila oko 7:40 sati kada se 22-godišnjak na motociklu dubrovačkih registarskih oznaka kretao iz smjera Župe dubrovačke prema Dubrovniku. Prema rezultatima očevida, zbog brzine neprilagođene uvjetima na kolniku izgubio je nadzor nad motociklom te udario u stražnji lijevi bočni dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega i usporavalo zbog već zaustavljene kolone vozila.

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Nakon prvog udara motocikl se odbio te udario u osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka koje se kretalo iz suprotnog smjera, a potom i u osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka koje se nalazilo u koloni ispred prvog udarenog automobila.

Mladi motociklist od zadobivenih je ozljeda preminuo na mjestu nesreće.

Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će obdukcijom biti utvrđen točan uzrok smrti.

Za vrijeme trajanja očevida promet na toj dionici Jadranske magistrale bio je u potpunosti zatvoren te se odvijao alternativnim pravcima.