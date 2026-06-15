Izvučeno tijelo posljednjeg nestalog nakon tragedije kod Splitskih vrata

Tijelo posljednjeg nestalog člana posade jedrilice koja je jučer potonula nakon sudara s putničkim katamaranom kod Splitskih vrata izvučeno je iz olupine na dubini od 50 metara, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Riječ je o osmom članu posade jedrilice koji se od nesreće vodio kao nestao. Nakon pronalaska tijela završena je akcija traganja i spašavanja koju je koordinirala Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).

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Tijelo su preuzeli policijski službenici radi daljnjeg postupanja, dok je svim uključenim službama upućena obavijest o završetku potrage. Istodobno je ažurirana i sigurnosna obavijest sudionicima u pomorskom prometu.

Podsjetimo, nakon jučerašnjeg sudara jedrilice i putničkog katamarana iz mora su spašene četiri osobe. Od ukupno osam članova posade jedrilice troje je smrtno stradalo, dok se za četvrtom žrtvom tragalo do današnjeg dana.

U akciji traganja sudjelovale su brojne službe, među kojima djelatnici Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, Pomorske i aerodromske policije Split, ronilačke jedinice MUP-a, Hitne medicinske službe, Obalne straže RH te druge specijalizirane službe za intervencije na moru.

Uzroci teške pomorske nesreće i dalje se istražuju. Daljnje radnje provodit će Županijsko državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.