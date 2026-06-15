Novi korak prema autocesti do Dubrovnika, evo što kažu iz HAC-a

Hrvatske autoceste danas, 15. lipnja, objavile su prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dviju poddionica autoceste A1 na sektoru Metković – Dubrovnik, dionice Rudine – Osojnik. Kako je i najavljeno nakon poništenja prethodnog postupka, aktivnosti na ovom projektu nastavljaju se prema planu.

Predmet savjetovanja su radovi na izgradnji poddionice Rudine – Slano, duljine 9 kilometara, te poddionice Slano – PUO Mravinjac, duljine 11,5 kilometara.

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Poddionica Rudine – Slano započinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom prema postojećoj županijskoj cesti ŽC6294. Trasa autoceste potom se nastavlja do čvora Doli, preko kojeg se autocesta, putem brze ceste Ston – Doli, povezuje s mrežom postojećih državnih cesta DC8 i DC237 te osigurava spoj na Pelješki most i pristupne ceste. Nakon čvora Doli trasa se proteže do čvora Slano, koji predstavlja završetak poddionice i omogućuje spoj na županijsku cestu ŽC6232. Obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veći broj objekata (tunela i vijadukata) od kojih je najznačajniji tunel Katina duljine 1674 m.

Poddionica Slano – PUO Mravinjac nastavlja se na prethodnu poddionicu neposredno nakon čvora Slano te se proteže do pratećeg uslužnog objekta Mravinjac. Zbog konfiguracije terena i udaljenosti urbanih središta na ovoj poddionici nije planirana izgradnja dodatnih čvorova. I na ovoj dionici predviđen je veći broj objekata, među kojima su najznačajniji tunel Crvena greda, duljine 2.419 metara, i tunel Debela ljut, duljine 1.763 metra.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura za poddionicu Rudine – Slano te 220 milijuna eura za poddionicu Slano – PUO Mravinjac.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi te predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave. Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja.