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Novi korak prema autocesti do Dubrovnika, evo što kažu iz HAC-a

Ukupna vrijednost iznosi gotovo 470 milijuna eura
bager radovi

Hrvatske autoceste danas, 15. lipnja, objavile su prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dviju poddionica autoceste A1 na sektoru Metković – Dubrovnik, dionice Rudine – Osojnik. Kako je i najavljeno nakon poništenja prethodnog postupka, aktivnosti na ovom projektu nastavljaju se prema planu.

Predmet savjetovanja su radovi na izgradnji poddionice Rudine – Slano, duljine 9 kilometara, te poddionice Slano – PUO Mravinjac, duljine 11,5 kilometara.

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Poddionica Rudine – Slano započinje u čvoru Rudine sa spojnom cestom prema postojećoj županijskoj cesti ŽC6294. Trasa autoceste potom se nastavlja do čvora Doli, preko kojeg se autocesta, putem brze ceste Ston – Doli, povezuje s mrežom postojećih državnih cesta DC8 i DC237 te osigurava spoj na Pelješki most i pristupne ceste. Nakon čvora Doli trasa se proteže do čvora Slano, koji predstavlja završetak poddionice i omogućuje spoj na županijsku cestu ŽC6232. Obzirom na iznimno zahtjevan teren, na trasi se nalazi veći broj objekata (tunela i vijadukata) od kojih je najznačajniji tunel Katina duljine 1674 m.

Poddionica Slano – PUO Mravinjac nastavlja se na prethodnu poddionicu neposredno nakon čvora Slano te se proteže do pratećeg uslužnog objekta Mravinjac. Zbog konfiguracije terena i udaljenosti urbanih središta na ovoj poddionici nije planirana izgradnja dodatnih čvorova. I na ovoj dionici predviđen je veći broj objekata, među kojima su najznačajniji tunel Crvena greda, duljine 2.419 metara, i tunel Debela ljut, duljine 1.763 metra.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura za poddionicu Rudine – Slano te 220 milijuna eura za poddionicu Slano – PUO Mravinjac.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi te predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave. Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja.

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