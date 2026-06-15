Grad Split: Zbog kvara na Žnjanu ne radi javna rasvjeta

Grad Split izvijestio je građane da je u Ulici Put Žnjana došlo do prekida u opskrbi električnom energijom zbog oštećenja podzemnog elektroenergetskog kabela, zbog čega na dijelu područja trenutačno ne radi javna rasvjeta.

Prema informacijama Grada, oštećenje se dogodilo na dionici I prometnice Put Žnjana, gdje radovi još nisu dovršeni niti je zahvat službeno predan Gradu od strane izvođača radova, tvrtke Cestar d.o.o.

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Grad Split zatražio je od izvođača očitovanje o okolnostima nastanka kvara te naložio hitnu sanaciju, koja je već u tijeku.

Prema trenutačnim procjenama, radovi bi trebali biti završeni tijekom sutrašnjeg dana, kada se očekuje i ponovno uspostavljanje opskrbe električnom energijom te normalan rad javne rasvjete.

Iz Grada mole građane za strpljenje i razumijevanje do završetka sanacije.