Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju aviona s piste u Splitu

Mjesec dana nakon ozbiljne nezgode zrakoplova Croatia Airlinesa u splitskoj zračnoj luci objavljeno je preliminarno izvješće Agencije za istraživanje nesreća. Iako istražitelji još ne donose zaključak o uzroku, u izvješću navode kako vjetar, stanje piste i ostali uvjeti prije polijetanja nisu pridonijeli zanošenju i izlijetanju zrakoplova na travnjak, prenosi Nova TV.

U incidentu, u kojem je zrakoplov na letu za Frankfurt izletio s piste, nije bilo ozlijeđenih putnika ni članova posade. Zbog proklizavanja oštećene su sve gume, pri čemu je pukla lijeva guma na nosnom dijelu stajnog trapa. Zabilježena su i oštećenja na lijevom motoru, nastala uslijed udara u signalne oznake uz rub staze.

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Kronologija događaja

U preliminarnom izvješću detaljno je opisan tijek događaja. Zrakoplov je tog dana prema planu doletio iz Düsseldorfa i sletio u Split oko 12:30 po lokalnom vremenu, dvadesetak minuta nakon što je područje zahvatio prolazni pljusak. Uzletno-sletna staza bila je mokra, a vjetar je imao nešto izraženiju bočnu komponentu, no svi parametri bili su unutar dopuštenih granica i promet se odvijao normalno. Slijetanje je proteklo bez poteškoća.

Zrakoplov se na tlu zadržao četrdesetak minuta radi iskrcaja i ukrcaja putnika te uobičajene opskrbe. Oko 13:05 bio je spreman za let prema Frankfurtu. Pokrenuo je motore i počeo rulanja prema stazi 05, iza drugog zrakoplova istog tipa, Airbusa A220-300, također u vlasništvu Croatia Airlinesa.

Tijekom rulanja piloti su pratili podatke o vjetru te su zbog leđne komponente vjetra na stazi 05 zatražili promjenu i dobili odobrenje za polijetanje sa staze 23. Vjetar je u tom trenutku puhao iz smjera 290 stupnjeva jačinom od 15 čvorova, s udarima do 23 čvora. To je stvaralo bočnu komponentu vjetra zdesna od 13 čvorova, s udarima do 20 čvorova.

Prekid polijetanja i zaustavljanje

Kako je za ovaj tip zrakoplova maksimalna dopuštena bočna komponenta vjetra pri polijetanju 32 čvora, utjecaj vjetra bio je osjetan, ali ispod dozvoljenog limita. Stanje piste bilo je ispravno i nije moglo ugroziti polijetanje, a vidljivost je bila dobra. Zrakoplov koji se nalazio ispred poletio je bez poteškoća u 13:23, otprilike četiri minute prije početka polijetanja zrakoplova koji je doživio nezgodu.

Polijetanje je započelo u 13:27. Ubrzavanje se odvijalo normalno sve do brzine nešto manje od V1, kada je zrakoplov počeo zanosi ulijevo, isprva postupno, a potom naglo, te je izišao izvan ruba staze. Piloti su uspjeli ispraviti putanju zrakoplova paralelno sa stazom, prekinuli su polijetanje i nakon intenzivnog kočenja uspjeli zaustaviti zrakoplov.

Nakon zaustavljanja, lijevi kotači glavnog stajnog trapa bili su na zemljanoj površini izvan staze, desni na stazi, a nosni kotač u plitkom odvodnom kanalu uz rub staze. Posada je ugasila motore te u komunikaciji s kontrolom leta utvrdila da nema dima ni požara, zbog čega nije bilo potrebe za hitnom evakuacijom. Putnici su zrakoplov napustili na uobičajen način, dok su hitne službe zračne luke bile u pripravnosti.