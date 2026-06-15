Snimljen nevjerojatan trenutak kada se gumenjak zabio u obalu. "Krajnje je vrijeme za uvođenje reda"

Na društvenim mrežama pojavila se snimka gumenjaka koji se zabio u obalu na području Kornata. Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Videozapis je na Facebooku objavio zadarski SDP-ovac Jure Zubčić, upozorivši na, kako navodi, sve veći nered na moru uoči vrhunca turističke sezone.

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"Jučer četvero smrtno stradalih kod Splita, a ovo je današnja snimka s Kornata. Na sreću danas nije bilo stradalih. Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola", napisao je Zubčić.

Iz policije su potvrdili da nisu zaprimili dojavu o ovom incidentu te da, prema zasad dostupnim informacijama, nema ozlijeđenih osoba, prenosi Index.

Snimka dolazi svega dan nakon teške pomorske nesreće u Splitskim vratima, u kojoj su nakon sudara katamarana i jedrilice život izgubile četiri osobe, zbog čega se posljednjih dana ponovno otvorilo pitanje sigurnosti i nadzora pomorskog prometa na Jadranu.