41-godišnjak rastrojen trčao križanjem Poljičke i ZNG-a, preminuo u bolnici nakon sat vremena

Sinoć, 14. lipnja 2026. godine oko 22.40 sati zaprimljena je dojava da je uočen muškarac koji na križanju ulica Zbora narodne garde i Poljičke ceste u Splitu, u rastrojenom stanju, trči po sredini ceste i viče.

Policijski službenici koji su izašli na mjesto događaja pronašli su ga u blizini. U rastrojenom stanju ležao je na zemljanoj površini. Utvrdili su da se radi o hrvatskom državljaninu rođenom 1985. godine.

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Na mjesto događaja pozvan je tim hitne medicinske pomoći, ali muškarac je odbijao svaku suradnju i nije želio poći s medicinskim djelatnicima u bolnicu, radi čega su policijski službenici na njemu uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) te je vozilom hitne pomoći odveden u bolnicu. Nakon što je primljen u bolnicu, izgubio je svijest i sat vremena nakon dolaska je preminuo.

Obavit će se obdukcija koju je naložila zamjenica županijskog državnog odvjetništva kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.