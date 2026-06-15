Plesni par FA Jedinstvo najbolji u Hrvatskoj

Plesni par Folklornog ansambla Jedinstvo iz Splita, Domina Zrnić i Antonio Šimundža, ostvario je povijesni uspjeh osvojivši prvo mjesto na 19. natjecanju plesnih parova u izvođenju hrvatskih narodnih plesova „Drmeš-da“. Ovim trijumfom splitski je par i službeno ponio titulu najboljeg plesnog para u državi.

Prestižno natjecanje, koje okuplja kremu hrvatske folklorne scene, održano je u petak 12. lipnja u prepunom Zagrebačkom kazalištu lutaka. U iznimno oštroj konkurenciji 14 parova iz cijele zemlje, Domina i Antonio oduševili su stručni žiri i publiku izvedbom hvarskog plesa „Passavien“ (otok Hvar), čiju koreografiju i scensku prilagodbu potpisuje sam Antonio Šimundža. Splićani su briljirali svojom tehničkom preciznošću, iznimnom estetikom i autentičnom energijom kojom su oživjeli salonsku tradiciju hvarskih plesova.

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„Osjećaj je nevjerojatan! Konkurencija je bila iznimno jaka, ali znali smo koliko smo truda i ljubavi uložili u svaku sekundu ove koreografije. Ponosni smo što donosimo ovu titulu u naš Split i našem Jedinstvu koje nas je oblikovalo kao plesače“, izjavili su kratko nakon proglašenja vidno emotivni pobjednici Domina i Antonio.

Uprava FA Jedinstvo Split nije skrivala ponos ovim povijesnim rezultatom: „Ova pobjeda dokaz je kontinuiteta vrhunskog rada i discipline naših članova. Domina i Antonio su disali kao jedno na sceni i poslali najljepšu razglednicu splitske mladosti i plesne izvrsnosti cijeloj Hrvatskoj. Posebno smo ponosni što je zlato osvojeno upravo s Antoniovom autorskom koreografijom 'Passavien'. Čestitamo im od srca!“

Prema strogim propozicijama natjecanja „Drmeš-da“, parovi imaju zadatak u vremenskom okviru do tri minute prikazati scensku primjenu hrvatskih tradicijskih plesova, odjeveni u izvorne narodne nošnje. Splićani su pokazali zavidnu razinu plesnog umijeća i scenske zrelosti, čime su još jednom potvrdili status FA Jedinstvo kao jednog od najtrofejnijih i najizvrsnijih čuvara hrvatske kulturne baštine.

Ovaj veliki uspjeh dolazi u savršenom trenutku za splitski ansambl. Naime, pobjeda na natjecanju „Drmeš-da“ bit će najbolja moguća uvertira za njihov 33. Završni koncert Škole folklora „Branko Šegović i škole mandoline, gitare i tambure koji će se održati u subotu, 20. lipnja 2026. na velikoj sceni HNK Split.

No, to je tek početak bogatog ljeta za splitske folkloraše. Pored tradicionalne nagrađivane manifestacije „Šotobraco Splitom”, Folklorni ansambl Jedinstvo Split s ponosom najavljuje i svoj veliki 28. samostalni koncert u sklopu 72. Splitskog ljeta. Koncert će se održati u nedjelju, 26. srpnja 2026. s početkom u 21:00 sat na atraktivnoj ljetnoj pozornici - Igralištu Turističko-ugostiteljske škole u Splitu. Bit će to jedinstvena prilika da splitska publika uživo pozdravi državne prvake i uživa u cjelovečernjoj rapsodiji hrvatskih narodnih plesova i pjesama pod zvjezdanim nebom.

Službena videosnimka pobjedničkog nastupa Domine i Antonia dostupna je na Facebook stranici Ethno.