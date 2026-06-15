U TIJEKU AKCIJA VAĐENJA ČETVRTOG TIJELA Jedrilica nakon tragedije kod Splitskih vrata leži na oko 50 metara dubine

Nakon teške pomorske nesreće kod Splitskih vrata, u kojoj su život izgubile četiri osobe, u tijeku je zahtjevna akcija vađenja tijela četvrte stradale osobe. Prema dostupnim informacijama, tijelo se nalazi u jedrilici koja je nakon sudara potonula na dubinu od oko 50 metara.

Kako je od ranije poznato, riječ je o izuzetno zahtjevnom postupku, s obzirom na dubinu na kojoj se plovilo nalazi i okolnosti u kojima se akcija provodi. Kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera ranije je potvrdio da su ronioci locirali tijelo osobe za kojom se tragalo te da je ono u samoj jedrilici. Nakon vađenja tijela, slijedit će priprema za izvlačenje plovila s morskog dna.

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"Radi se o vrlo zahtjevnoj operaciji"

Kuštera je naglasio da se postupak mora provesti profesionalno i uz poštovanje svih procedura kako se ne bi ugrozilo osobe koje sudjeluju u operaciji. Izvlačenje tijela je u tijeku, a kako je od ranije poznato, cijeli postupak je izuzetno zahtjevan. Nakon toga očekuje se i priprema za izvlačenje jedrilice, koja se nalazi na oko 50 metara dubine.

U nesreći su poginule četiri osobe, državljani Češke Republike, dok je jedrilica plovila pod francuskom zastavom. Nesreća se dogodila u nedjelju oko 11:30 sati u akvatoriju Splitskih vrata. Izvidi se i dalje nastavljaju u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, a policija provodi daljnje radnje. Tek nakon što se izvuku tijelo i plovilo, očekuje se da će istražitelji imati cjelovitiju sliku o okolnostima tragedije.

Kuštera: "Ne treba izlaziti s neprovjerenim činjenicama"

Lučki kapetan nije želio izlaziti s preuranjenim zaključcima o uzrocima nesreće ni o tome tko je imao prednost u trenutku sudara. Istaknuo je da su obavljeni razgovori s posadom katamarana, putnicima, preživjelim osobama s jedrilice te osobama koje su priskočile u pomoć.

"Važni su prometni propisi i izvidi svih službi", poručio je Kuštera, dodajući da će se relevantne činjenice znati nakon završetka ključnih radnji na moru.