Oglasila se tvrtka u čijem vlasništvu je katamaran: "Duboko smo potreseni"

Tvrtka Kapetan Luka Krilo oglasila se nakon teške pomorske nesreće koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, a u kojoj je sudjelovao njihov katamaran Krilo Eclipse. Podsjetimo, katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj se nalazilo osam članova posade. U nesreći su, prema dosad dostupnim informacijama, smrtno stradale četiri osobe, dok se još jedno tijelo izvlači iz mora.

Nakon tragedije, tvrtka je jučer otkazala sve plovidbe svojih katamarana.

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Izrazili sućut obiteljima stradalih

Iz tvrtke su se sada i službeno oglasili te izrazili sućut obiteljima, rodbini i prijateljima stradalih.

"Duboko potreseni tragičnom pomorskom nesrećom, koja se dogodila u akvatoriju Splitskih vrata, u kojoj je sudjelovao katamaran naše tvrtke, ovim putem izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih", poručili su iz Kapetan Luke.

Surađuju s nadležnim tijelima

U priopćenju ističu kako su Uprava i svi zaposlenici potreseni ovim događajem te da od prvog trenutka aktivno surađuju s nadležnim institucijama. "Naša tvrtka, Uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem te od prvog trenutka aktivno surađujemo s nadležnim tijelima s ciljem što bržeg i preciznijeg rasvjetljavanja svih okolnosti nesreće", naveli su.

Dodali su i kako su posvećeni pružanju potpore članovima posade njihova katamarana te sudionicima nesreće.

Detalje nesreće zasad ne komentiraju

Budući da je službena istraga u tijeku, iz tvrtke poručuju kako u ovom trenutku ne mogu komentirati detalje nesreće niti nagađati o njezinim uzrocima. "Po dovršetku istrage nadležnih institucija i u trenutku kada budemo raspolagali s više informacija, na odgovarajući način iste ćemo podijeliti s javnošću", zaključili su iz Kapetan Luke Krilo.