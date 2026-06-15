Problemi u novootvorenom parku u Kaštel Gomilici, evo što kažu iz Grada

Rekreacijski centar – Park Milinkovo nalazi se u Kaštel Gomilici i svečano je otvoren prije par mjeseci. U sklopu rekreacijskog centra nalazi se igralište za nogomet i košarku, teren s umjetnom travom, fitness zona, teren za boćanje, dječje igralište te ugostiteljski objekt koji još nije otvoren. Na adresu redakcije portala Dalmacija Danas stigli su prigovori mještana tog dijela naselja koji koriste taj Rekreacijski centar te nam javljaju kako rasvjeta u parku ne funkcionira vikendima te su roditelji zabrinuti za djecu koja se tu igraju i rekreiraju jer se u noćnim satima okuplja ekipa koja, po njihovim riječima, konzumira alkohol.

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Upit smo uputili na adresu Grada Kaštela te isti prenosimo u cijelosti.

- Grad Kaštela upoznat je s navedenim primjedbama vezanim uz Park Gomilica te se uočeni nedostaci rješavaju u suradnji s izvođačem radova i nadležnim službama.

Nogometne vratnice privremeno su uklonjene jer je izvođač, u sklopu jamstvenog roka, dobio nalog za otklanjanje uočenih nedostataka. Po završetku sanacije vratnice će biti vraćene na korištenje.

Što se tiče rasvjete, Grad je već ranije zaprimio dojave o kvaru te je on saniran. Unatoč tome, nakon novih prijava nadležne službe ponovno će izvršiti provjeru ispravnosti sustava rasvjete na cijelom području parka.

Nažalost, dio oštećenja u parku posljedica je i vandalizma, zbog čega Grad apelira na odgovorno korištenje i očuvanje zajedničke imovine kako bi park ostao siguran, uredan i funkcionalan za sve korisnike.

Sigurnost djece i građana koji koriste park je prioritet te ćemo i dalje poduzimati sve potrebne aktivnosti kako bi ovaj novoizgrađeni javni prostor bio uredan, siguran i dostupan svim građanima, stoji u priopćenju.