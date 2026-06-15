Iskusni skiper upozorava: "Velikim brodovima upravljaju ljudi bez ikakvog iskustva"

Nakon tragične pomorske nesreće u Splitskim vratima u kojoj su poginule četiri osobe, o sigurnosti na moru i sustavu izdavanja skiperskih dozvola za N1 televiziju govorio je Kažimir Hraste, iskusni skiper koji već 15 godina prevozi putnike i upravlja jedrilicom kakva je sudjelovala u nesreći.

Hraste smatra da jedan od najvećih problema predstavlja sustav izdavanja B kategorije za voditelje brodica, koja omogućava upravljanje velikim plovilima bez ozbiljnijeg praktičnog iskustva.

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"Problem je što je od sedam dana pripreme za ispit šest dana teorija, a samo jedan dan praksa. To je jako malo", rekao je Hraste za N1.

Kao primjer naveo je Veliku Britaniju, gdje kandidati prolaze znatno opsežniju praktičnu obuku koja uključuje sidrenje i plovidbu noću. Smatra da bi i Hrvatska trebala uvesti strože kriterije te redovito obnavljanje znanja i iskustva.

Posebno ga zabrinjava činjenica da osobe s B kategorijom mogu unajmiti jedrilicu duljine 15 do 20 metara, iako nikada prije nisu upravljale brodom.

"Netko može položiti samo teorijski dio, bez ikakve prakse, čak i bez da je ikada bio na moru, a potom unajmiti brod na tjedan dana. To je malo neozbiljno", upozorio je.

Za komercijalni prijevoz putnika potrebna je C kategorija, koja podrazumijeva zahtjevniju edukaciju. Hraste smatra da bi B kategorija trebala služiti kao osnovna kvalifikacija za članove posade, a ne za samostalno upravljanje velikim plovilima.

"Bilo je pitanje vremena"

Govoreći o jučerašnjoj tragediji, kazao je da ga nesreća duboko pogađa, ali i da je ovakav scenarij bio pitanje vremena.

"Četiri života, to je velika tragedija, ali bilo je pitanje vremena kada će se ovo dogoditi", rekao je za N1.

Istaknuo je i da pomorska policija te djelatnici lučkih kapetanija svoj posao obavljaju profesionalno, no da ih je premalo za nadzor sve većeg broja plovila na Jadranu.

"Nije problem u ljudima koji rade na terenu. Oni su stručni i odgovorni, ali ih je jednostavno premalo da bi kontrolirali toliki promet", kazao je.

Prema njegovim riječima, većina ozbiljnijih nesreća posljednjih godina uključuje rekreativne nautičare koji na Jadran dolaze tek jednom godišnje.

"To su ljudi iz zemalja koje nisu toliko pomorske. Dolaze na tjedan dana i nemaju dovoljno iskustva. Uglavnom upravo oni sudjeluju u nesrećama", zaključio je Hraste u razgovoru za N1.