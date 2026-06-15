Ovo su pravila koja inteligentna djeca najčešće dovode u pitanje

Iako roditelji postavljaju pravila kako bi djeci usadili odgovornost i disciplinu, stručnjaci ističu da ih visoko inteligentna djeca često ne prihvaćaju bez propitivanja. Razlog nije neposluh, nego potreba da razumiju logiku iza svakog pravila.

Prema pisanju portala YourTango, upravo su djeca koja više analiziraju i kritički razmišljaju sklonija osporavati pravila koja smatraju nepravednima, nelogičnima ili zastarjelima.

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Među pravilima koja najčešće dovode u pitanje nalaze se ona koja se temelje isključivo na tradiciji, zabrana postavljanja pitanja, različiti kriteriji za braću i sestre te zahtjev za slijepim poštovanjem starijih osoba.

Takva djeca često se ne mire ni s pravilima koja ne dopuštaju pregovaranje ili pogreške. Smatraju da neuspjeh nije nešto čega se treba sramiti, već prilika za učenje i razvoj.

Posebno su osjetljiva na nepravdu pa teško prihvaćaju situacije u kojima jedno dijete u obitelji ima povlašten položaj. Također, često odbijaju ideju da moraju biti ljubazna prema svima bez obzira na okolnosti ili da uvijek trebaju staviti obitelj na prvo mjesto, čak i kada su odnosi nezdravi.

Stručnjaci upozoravaju da pretjerano stroga pravila mogu izazvati suprotan učinak od željenog te udaljiti dijete od roditelja. Umjesto zahtijevanja slijepe poslušnosti, preporučuju otvorenu komunikaciju i objašnjavanje razloga iza pravila, osobito kada je riječ o djeci koja imaju izraženu znatiželju i potrebu za razumijevanjem svijeta oko sebe.