Vlada RH objavila nove cijene goriva

Vlada Republike Hrvatske objavila je nove najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, koje će vrijediti u novom 14-dnevnom razdoblju. Prema informacijama koje je objavila Vlada RH, cijene benzina, dizela, plavog dizela i UNP-a bit će niže nego u prethodnom razdoblju.

Donesena je Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj se cijene računaju po formuli vezanoj uz osnovnu cijenu fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. Vlada RH objavila je i da su premije energetskih subjekata ograničene na 0,1735 eura po litri za benzinsko gorivo, 0,1145 eura po litri za dizelsko gorivo te 0,0636 eura po litri za plavi dizel. Za smjesu propan-butan premija iznosi 0,9037 eura po kilogramu za boce, odnosno 0,4416 eura po kilogramu za velike spremnike.

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Također, Vlada RH donijela je i Uredbu o trošarinama, kojom su utvrđene trošarine na bezolovni motorni benzin u iznosu od 412,31 eura na 1000 litara, odnosno 0,4123 eura po litri, dok trošarina na dizelsko gorivo iznosi 340 eura na 1000 litara, odnosno 0,3400 eura po litri.

Prema podacima koje je objavila Vlada RH, nove cijene iznosit će:

benzinsko gorivo: 1,57 eura po litri , što je smanjenje za 0,04 eura po litri

, što je smanjenje za 0,04 eura po litri dizelsko gorivo: 1,59 eura po litri , što je smanjenje za 0,02 eura po litri

, što je smanjenje za 0,02 eura po litri plavi dizel: 1,06 eura po litri , što je smanjenje za 0,03 eura po litri

, što je smanjenje za 0,03 eura po litri UNP za spremnike: 1,29 eura po kilogramu , što je smanjenje za 0,06 eura po kilogramu

, što je smanjenje za 0,06 eura po kilogramu UNP za boce: 1,87 eura po kilogramu, što je smanjenje za 0,06 eura po kilogramu

Iz Vlade RH su objavili da su, s obzirom na projicirani pad maloprodajnih cijena goriva, energetskim subjektima premiju ograničili u odnosu na prethodno 14-dnevno razdoblje za prosječno 0,02 eura po litri više na pojedini naftni derivat. Također su vratili 0,01 euro po litri trošarina na bezolovni benzin, odnosno 0,02 eura po litri na dizel.

Vlada RH objavila je i procjenu cijena u slučaju da njezinih mjera nema te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih uredbi. U tom slučaju benzin bi iznosio 1,69 eura po litri, dizel 1,78 eura po litri, plavi dizel 1,11 eura po litri, UNP za spremnike 1,40 eura po kilogramu, a UNP za boce 2,11 eura po kilogramu.