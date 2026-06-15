Na jedrilici kod Splita je poginuo bračni par: "Žao mi je njihove djece..."

Tragedija u Splitskim vratima, u kojoj su nakon sudara katamarana i jedrilice poginule četiri osobe, duboko je potresla i češku općinu Bolatice, iz koje su dolazile neke od žrtava.

Posebno emotivnim riječima od preminulog bračnog para oprostio se načelnik Bolatica Hebert Pavera, koji ih je osobno poznavao.

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"Bili su naši poznanici, uvijek smo se sretali na raznim događanjima, uvijek nasmijani i dobro raspoloženi. Ona je bila vedra osoba koju su svi voljeli i mislim da ću ih takve zauvijek pamtiti. Neizmjerno mi je žao njihove djece i unučadi koji su ostali bez roditelja te bake i djeda", kazao je Pavera.

U međuvremenu je završen najteži dio potrage nakon nesreće. Ronioci specijalne policije izvukli su iz mora tijelo četvrte žrtve, čime je okončana akcija traganja. U nesreći su četiri osobe izgubile život, dok su četiri ozlijeđene.

Istragu o uzrocima sudara između Brača i Šolte provode Državno odvjetništvo, policija i Lučka kapetanija. Obavljen je očevid na katamaranu, a u tijeku su toksikološka i pomorsko-tehnička vještačenja.

Paralelno se priprema i zahtjevna operacija izvlačenja potonule jedrilice.

"To zahtijeva određeno vrijeme, pripreme i izradu elaborata o načinu izvlačenja. Tek tada ćemo imati sve relevantne činjenice, nakon čega će se istraga moći privesti kraju", izjavio je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

Zbog nesreće je u Split stigao i češki veleposlanik Petr Gandalovič, koji je posjetio ozlijeđenu putnicu zadržanu na liječenju u KBC-u Split. Potvrdio je da su stradali i preživjeli bili iskusni nautičari koji su godinama plovili Jadranom.

"Preživjeli su u šoku, a jedna žena je i dalje u bolnici. Posjetio sam je, razgovarao s ravnateljem i zahvalio bolnici na svemu što čine. Želim izraziti zahvalnost i svim hitnim službama županije i grada. Smatram da je njihova brza reakcija spasila četiri života", rekao je veleposlanik za RTL.