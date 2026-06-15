Uklonjena opasna stabla na Mandalinskom putu, intervenirali splitski vatrogasci

Nakon prijave upućene Komunalnom redarstvu Grada Splita, danas su na Mandalinskom putu uklonjena opasno nagnuta i polomljena stabla koja su predstavljala prijetnju za pješake i vozila.

Intervenciju je provela Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, tri dana nakon što je problem prijavljen nadležnim službama.

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Uklanjanjem oštećenih stabala osigurana je sigurnost svih sudionika u prometu koji svakodnevno prolaze tom dionicom.

Podnositelj prijave zahvalio je svim uključenim službama na brzoj reakciji i poduzetim mjerama kojima je uklonjena potencijalna opasnost na Mandalinskom putu.