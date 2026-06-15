Što je ovo bilo? Gdje je uopće Zelenortska Republika?

Imamo prvu veliku senzaciju Svjetskog prvenstva - Zelenortsku Republiku.

Država od svega oko 600 tisuća stanovnika prvi je put u povijesti izborila nastup na Svjetskom prvenstvu, a već u debitantskoj utakmici uspjela je ono što mnogi nisu očekivali - uzela bod na utakmici sa Španjolskom.

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Država usred Atlantika

Zelenortska Republika, poznata i kao Cabo Verde, otočna je država smještena oko 600 kilometara od zapadne obale Afrike. Sastoji se od deset vulkanskih otoka usred Atlantskog oceana, a neovisnost od Portugala stekla je 1975. godine.

Portugal se i danas osjeća na svakom koraku. Službeni jezik je portugalski, stanovništvo je većinom katoličko, a glazba i kultura snažno su povezani s Europom i Južnom Amerikom. Najpoznatija osoba iz zemlje je legendarna pjevačica Cesária Évora, poznata kao "bosonoga diva".

Zanimljivo je da više ljudi podrijetlom iz Zelenortske Republike živi izvan zemlje nego u samoj državi. Velike zajednice nalaze se u Portugalu, Francuskoj, Nizozemskoj i SAD-u. Upravo je dijaspora odigrala veliku ulogu i u razvoju nogometa.

Kako je nastala reprezentacija koja prkosi logici?

Godinama je Zelenortska Republika bila potpuni autsajder afričkog nogometa. Nije imala veliku ligu, stadione ni ozbiljnu infrastrukturu.

Promjena je počela kada su počeli okupljati igrače rođene u Europi, uglavnom u Portugalu, Francuskoj i Nizozemskoj. Tako su dobili reprezentativce koji su prošli ozbiljne nogometne škole, ali su odlučili igrati za zemlju svojih roditelja ili djedova.

Danas ih navijači zovu "Plavi morski psi" (Blue Sharks).

Prvi veliki šok izazvali su još 2015. kada su pobijedili Portugal 2:0 u prijateljskoj utakmici.

Afričko čudo

Posljednjih godina Zelenortska Republika više nije egzotična reprezentacija nego ozbiljna afrička sila.

Na Afričkom kupu nacija 2024. pobijedili su Ganu, Mozambik i stigli do četvrtfinala, gdje ih je tek nakon izvođenja jedanaesteraca zaustavila Južnoafrička Republika.

Vrhunac je stigao 2025. godine kada su osvojili svoju kvalifikacijsku skupinu ispred Kameruna i prvi put izborili nastup na Svjetskom prvenstvu.

BBC je tada njihov plasman opisao kao "najveću stvar od stjecanja neovisnosti".

Izbornik koji je promijenio sve

Najzaslužniji za uspjeh je izbornik Pedro Leitão Brito, poznatiji kao Bubista.

On je od reprezentacije sastavljene od igrača iz raznih zemalja stvorio čvrstu i discipliniranu momčad. Uoči utakmice sa Španjolskom poručio je da njegovi igrači ne dolaze samo igrati nogomet nego i predstaviti svoju zemlju cijelom svijetu.

Kapetan i simbol reprezentacije je Ryan Mendes, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije i čovjek koji je godinama nosio ovu generaciju.

Velike nade polažu i u napadača Dailon Livramento, jednog od junaka kvalifikacija, te veznjaka Kevin Pina, kojeg mnogi smatraju motorom momčadi.

Kako su zaustavili Španjolsku?

Dok su kladionice očekivale laganu pobjedu europskih prvaka, Zelenortska Republika odigrala je prvo poluvrijeme gotovo savršeno.

Španjolska je dominirala posjedom, stvarala prilike i pritiskala, ali obrana Zelenortske Republike ostala je čvrsta. Posebno se istaknuo 40-godišnji vratar Vozinha, koji je s nekoliko obrana održao mrežu netaknutom. Na poluvremenu je rezultat bio 0:0.

Za državu koja nikada prije nije igrala na Svjetskom prvenstvu to je već bio povijesni trenutak. Kraj bez pogodaka je prava senzacija.

Zašto je ova priča posebna?

Zelenortska Republika nema bogatu ligu, nema milijune stanovnika i nema nogometnu tradiciju kakvu imaju europske ili južnoameričke sile.

Ima nešto drugo – zajedništvo, snažnu dijasporu i generaciju igrača koja je pokazala da veličina države ne mora određivati veličinu sportskog uspjeha.

Zato je njihov nastup na Svjetskom prvenstvu mnogo više od nogometa. Za stanovnike tih malih atlantskih otoka to je prilika da cijeli svijet prvi put ozbiljno upozna njihovu zemlju. A nakon što su uspjeli frustrirati Španjolsku, više ih nitko ne doživljava samo kao simpatičnog autsajdera.