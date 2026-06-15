Splitski kapetan otkrio nepoznat detalj o stravičnoj pomorskoj nesreći: "Nijedan brod nije obavljao osmatranje"

Teška pomorska nesreća u kojoj je u nedjelju u sudaru jedrilice i katamarana između Šolte i Brača poginulo četvero ljudi, dok je još toliko spašeno iz mora, otvorila je brojna pitanja o sigurnosti plovidbe, pogotovo u prometnom splitskom akvatoriju.

O mogućim uzrocima i nužnim mjerama u Dnevniku Nove TV govorio je Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana Split, bivši kapetan s dugogodišnjim iskustvom na moru.

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Dumanić je naglasio kako će službena istraga otkriti točne okolnosti sudara, no na temelju iskustva uvjeren je u ključni propust. Ističe da se neke stvari ne smiju uzimati u obzir dok istraga ne pokaže pravo stanje, ali ga jedna stvar posebno smeta.

"Mogu tvrditi, iako to još nije službeno potvrđeno, da je ovo sigurno istina - nijedan od brodova nije obavljao osmatranje. Osnovno pravilo uvijek nalaže pažljivo motrenje, no to se ovdje nije dogodilo. Nijedan brod nije osmatrao i zato je sudar bio neminovan", izjavio je Dumanić.

Potrebni su odvojeni plovni putevi i ograničenje brzine

Ukazao je na iznimnu prometnu opterećenost Splitskih vrata, kanala kroz koji prolazi golem broj putničkih i turističkih plovila, ističući da je Split jedna od najvećih putničkih luka na Mediteranu. Upozorava da je u sezoni sve više velikih turističkih brodova i jahti. "Ljudi nisu uvijek spremni za sve to, ali more ne prašta", rekao je.

Prema njegovim riječima, nužno je hitno donijeti propis kojim bi se uspostavila separacijska zona, odnosno odvojeni plovni putevi za svaki smjer. Također, zalaže se za obavezno ograničenje brzine. "Kao i na cesti, najveći broj nesreća događa se zbog prevelike brzine. Lako se može uvesti i ograničenje brzine i odvajanje pravaca", smatra Dumanić.

Dumanić je spomenuo i da na moru ponekad dođe do prevelike opuštenosti. "Ne mogu reći da se to dogodilo ovaj put, ali nekad se dogodi da ljudi budu malo bolje raspoloženi. Nekad im možda pomogne i neko piće uz to", kazao je, upozoravajući na vrlo slabe kontrole na brodovima.

Pohvalio je sustav kontrole Lučke kapetanije za gumenjake koji isplovljavaju iz splitske luke, gdje moraju pokazati dokumente i prijaviti broj putnika. Međutim, problem vidi u povratku. "Nažalost, kako se oni vraćaju u različita vremena, najčešće navečer, tu više nitko ništa ne zna. Ne znam kad je itko od njih zaustavljen kako bi dao urin na kontrolu za drogu i alkohol. Toga jednostavno nema", istaknuo je.

Zaključio je apelom za uvođenje obaveznog plana putovanja te nenajavljenih kontrola za skipere na manjim brodovima, koje bi se provodile prije polaska ili nakon povratka. "Moramo se riješiti droge i alkohola, a i brzinu moramo limitirati. S tim apelima ćemo zakasniti", poručio je Dumanić.