Srbin uhićen na granici s Hrvatskom: Tijekom rata tukao 28-godišnjeg civila

Policijski službenici Postaje granične policije Korenica dovršili su kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjim hrvatskim i srpskim državljaninom zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Istraga je provedena u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Rijeci, a osumnjičenik je uhićen.

Muškarca se sumnjiči da je 21. siječnja 1992. godine u jutarnjim satima u Podudbini počinio ratni zločin na štetu civila rođenog 1964. godine. Zločin se dogodio na privremeno okupiranom dijelu teritorija Republike Hrvatske tijekom oružanog sukoba između regularnih postrojbi Hrvatske vojske i policije s jedinicama vojske tzv. Republike Srpske Krajine i paravojnim jedinicama tzv. Martićevaca.

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Policija navodi da je osumnjičeni time prekršio pravila međunarodnog prava prema kojima civilno stanovništvo i građanske osobe uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija te ne smiju biti predmet napada.

Prema navodima policije, osumnjičeni 72-godišnjak je kao pripadnik vojne policije u sastavu vojske tzv. Republike Srpske Krajine otključao prostoriju u kojoj je bio zatvoren oštećeni. Tereti ga se da ga je tijekom višednevnog zatočenja fizički napadao, a nakon puštanja na slobodu uputio mu je i ozbiljne prijetnje.

Nakon dovršenog istraživanja, 72-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci podneseno je posebno izvješće kao nadopuna kaznene prijave.