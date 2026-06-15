Grad Split pokrenuo model priuštivog stanovanja: Objavljen poziv za najam 15 gradskih stanova

Grad Split objavio je Javni poziv za davanje 15 gradskih stanova u najam na temelju kriterija za priuštivo stanovanje. Riječ je o programu kojim Split, kako ističu iz Grada, prvi u Hrvatskoj uspostavlja model priuštivog stanovanja temeljen na davanju gradskih stanova u najam prema jasno definiranim kriterijima. Poziv je namijenjen građanima koji svoje stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu nekretnina, a ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom koji je prethodno usvojilo Gradsko vijeće.

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Odgovor na rast cijena najma

Ovim programom Grad Split želi odgovoriti na sve izraženiji problem rasta cijena najma i nedostupnosti stanovanja, osobito za mlade obitelji i radno aktivno stanovništvo.

Stanovi će se dodjeljivati prema unaprijed utvrđenim mjerilima i bodovnoj listi, a pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju propisane socijalne, imovinske i stambene kriterije. Cilj programa je omogućiti dugoročno i financijski održivo stanovanje građanima i obiteljima kojima su tržišne cijene najma previsoke.

Prijave uz obveznu dokumentaciju

Zahtjevi se podnose u roku i na način naveden u javnom pozivu, uz obveznu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta. Nakon provedbe postupka bit će utvrđena lista prvenstva, na temelju koje će se stanovi dodjeljivati u najam.

Iz Grada pozivaju građane da prije podnošenja prijave pažljivo prouče sve uvjete, rokove, obrasce i potrebnu dokumentaciju navedenu u natječajnoj dokumentaciji.

Dokumentacija dostupna na stranicama Grada Splita

Tekst javnog poziva, uvjeti sudjelovanja, potrebni obrasci i popis dokumentacije dostupni su na službenim stranicama Grada Splita.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://split.hr/natjecaji/detalj-natjecaja/javni-poziv-za-davanje-stanova-u-najam-na-temelju-kriterija-za-priustivo-stanovanje.