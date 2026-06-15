Onkolozi upozoravaju: Izbjegavajte ovaj uobičajeni proizvod za pranje rublja

Na društvenim mrežama često se mogu vidjeti upozorenja o proizvodima koji navodno povećavaju rizik od raka, a među njima su se našli i omekšivači za rublje te maramice za sušilicu. Iako onkolozi ističu da se rak najčešće razvija kao posljedica kombinacije genetskih, životnih i okolišnih čimbenika tijekom niza godina, upozoravaju da neki od ovih proizvoda sadrže sastojke koji izazivaju zabrinutost.

Prema riječima stručnjaka, pojedini mirisi koji se koriste u omekšivačima mogu sadržavati ili ispuštati kemikalije koje nisu uvijek jasno navedene na deklaracijama. Neki od spojeva koji se povezuju s mirisnim proizvodima za pranje rublja uključuju acetaldehid i benzen, tvari koje su prepoznate kao kancerogene.

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Dodatni problem je što ostaci omekšivača mogu ostati na odjeći ili se oslobađati u zrak, zbog čega dolazi do dugotrajne izloženosti niskim koncentracijama različitih kemikalija.

Ipak, liječnici naglašavaju da povremena ili uobičajena uporaba takvih proizvoda ne znači automatski povećan rizik od raka. Na razinu rizika utječu količina, učestalost i trajanje izloženosti.

Kao jednostavnu alternativu stručnjaci preporučuju proizvode bez mirisa ili one na biljnoj bazi, uz poruku da nije moguće izbjeći sve kemikalije iz okoliša, ali je moguće smanjiti nepotrebnu izloženost tamo gdje za to postoji prostor.