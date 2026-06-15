DORH se oglasio o stravičnoj pomorskoj nesreći u Splitu

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu objavilo je nove detalje teške pomorske nesreće koja se jučer oko 11:38 sati dogodila u Splitskim vratima, između Brača i Šolte, kada su se sudarili katamaran i jedrilica. Prema dosad poznatim informacijama, smrtno su stradale najmanje tri osobe.

Prema rezultatima dosadašnjeg očevida, katamaran je plovio na liniji Split – Hvar, dok se jedrilica s osam čeških državljana kretala iz smjera Trogira prema Hvaru.

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Odmah nakon dojave o nesreći na mjesto događaja izašao je dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu koji je rukovodio očevidom. U njegovu provođenju sudjelovali su i vještak pomorske struke, specijalist za brodsku elektroniku te službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Na mjestu nesreće pronađena su tijela triju osoba, koja su po nalogu državnog odvjetništva prevezena u KBC Split radi obdukcije. Jedrilica je nakon sudara potonula, a njezina je olupina ubrzo locirana.

Tijekom pretrage u unutrašnjosti olupine uočeno je tijelo muške osobe, no zbog mraka je očevid prekinut te je nastavljen danas u jutarnjim satima. Očevid na samoj jedrilici obavit će se nakon njezina izvlačenja iz mora.

Županijsko državno odvjetništvo naložilo je provođenje više izvida i dokaznih radnji. Od određenih osoba izuzeti su uzorci radi toksikološkog vještačenja, a određeno je i pomorsko-tehničko vještačenje koje bi trebalo rasvijetliti okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Istraga se nastavlja.