Ne, nije samo sol. Ovdje se proizvode solni cvijet, magnezijeve soli i morsko ulje

Kad se spomene solana, većina prvo pomisli na Pag, Nin ili Ston. Malo tko zna da pod Biokovom već godinama postoji potpuno drugačiji koncept proizvodnje soli. U Krvavici djeluje Solana Ramova, mala obiteljska solana koja radi po principu patentirane vjetrosolane, sustava koji koristi utjecaj vjetra i posebno oblikovane bazene kako bi proizvodnja trajala tijekom cijele godine.

Prvi proizvod koji nastaje je solni cvijet, no tu proces ne završava.

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Nakon kristalizacije i ručnog skupljanja solnog cvijeta, salamura nastavlja svoj prirodni ciklus. Iz nje nastaju magnezijeve soli, a završna faza daje takozvano morsko ulje, javlja portal Pod Biokovom.

Radi se o novoj tehnologiji eksploatacije minerala mora, takozvanoj vjetrosolani koja je patentirana i više puta nagrađivana, među ostalim i Zlatnom kunom. Dvije su osnovne značajke ove tehnologije visoka produkcija po četvornom metru u odnosu na klasične solane i kvaliteta koju ovdje možemo dobiti. Dupli bazeni omogućuju odvajanje neželjenih tvari iz procesa. U ranoj fazi odbacuje se kamen, a pred samu kristalizaciju salamura odbacuje gips pa u završni proces ulazi izrazito čist solni cvijet za prehranu, rekao nam je Ivan Šimić, vlasnik vjetrosolane Ramova.

Sustav je projektiran tako da proizvodnju ne zaustavljaju ni kišni periodi jer se salamura pretakanjem premješta između bazena.

Ova vjetrosolana osmišljena je tako da nam kiša ne prekida proizvodnju i možemo raditi cijelu godinu. Uz to postoji mogućnost prikupljanja kišnice pa ovakav sustav može imati dodatnu vrijednost i na područjima bez dovoljno vode, rekao nam je Ivan Šimić.

Šimić kaže da je ovakav model više puta pokušao približiti lokalnim zajednicama, ali bez većeg interesa.

Nudio sam mnogim lokalnim upravama da odrede prostor za ovakvu solanu i zaposlit ću im ljude, otvorit ćemo radna mjesta i proizvoditi kvalitetnu sol. Nažalost, odaziv je zasad vrlo slab, iako još uvijek razgovaram i pokušavam pronaći partnere. Ovo može biti i turistička priča jer ljudi mogu uživo vidjeti kako nastaje solni cvijet, rekao nam je Ivan Šimić. Dok proizvodnja u Solani Ramova traje tijekom cijele godine, njezin osnivač vjeruje da ovakav model može pronaći mjesto i u drugim sredinama te otvoriti nova radna mjesta.