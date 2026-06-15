Zajednica tehničke kulture grada Splita i njezine članice uspješno provele aktivnosti u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2026.

Zajednica tehničke kulture grada Splita i njezine članice, udruga Meštri o' tehnike i udruga Zvjezdano selo Mosor, uspješno su sudjelovale u ovogodišnjoj manifestaciji Dani otvorenih vrata udruga 2026., koja se održavala od 11. do 13. lipnja u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, sudionici su imali priliku upoznati se s različitim područjima tehničke kulture, robotike, modelarstva i astronomije.

Cilj sudjelovanja Zajednice tehničke kulture grada Splita u ovoj nacionalnoj manifestaciji bio je približiti djeci i mladima sadržaje iz STEM područja te ih potaknuti na istraživanje, kreativno razmišljanje i razvoj tehničkih vještina kroz praktičan rad. Aktivnosti su provedene u suradnji sa splitskim osnovnim školama Kman-Kocunar i Spinut te dječjim vrtićima Marjan – Potočnica 1 i Koralj – Valci znalci.

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Za učenike Osnovne škole Kman-Kocunar održana je radionica robotike u trajanju od dva školska sata pod vodstvom Ive Ćurkovića, vanjskog suradnika Zajednice tehničke kulture grada Splita. Radionica pod nazivom „Modeli prijenosa snage i mehanizama“ omogućila je učenicima upoznavanje s osnovnim principima rada tehničkih sustava i automatizacije. Kroz praktične primjere i rad na modelima učenici su istraživali načine prijenosa gibanja i energije te upoznali različite vrste mehanizama poput zupčanika, remenskih prijenosa i osovina. Poseban naglasak stavljen je na razumijevanje njihove primjene u svakodnevnim uređajima, strojevima i robotima.

U Dječjem vrtiću Marjan – Potočnica 1 održana je radionica modeliranja 3D olovkama u suradnji s udrugom Meštri o' tehnike. Radionicu je vodio predsjednik udruge Ante Milić, koji je djeci na njima prilagođen način predstavio mogućnosti kreativnog izražavanja pomoću suvremene tehnologije. Djeca su prema pripremljenim predlošcima izrađivala različite ukrasne modele, među kojima su se posebno istaknule ogrlice u obliku srca s hrvatskom šahovnicom, hrvatske zastave i drugi zanimljivi motivi.

Za učenike razredne nastave Osnovne škole Spinut provedena je radionica robotike pod vodstvom stručne suradnice Zajednice tehničke kulture grada Splita Valentine Čokić. Kroz rad u programu LEGO Education SPIKE učenici su izrađivali i programirali LEGO gitaru te pritom učili osnove programiranja, elektronike i rada sa senzorima. Tijekom radionice upoznali su mogućnosti korištenja naredbi za zvuk, senzora udaljenosti i senzora sile. Programiranjem su omogućili da izrađeni model proizvodi različite tonove te da reagira na pritisak i udaljenost, čime je gitara postala funkcionalan glazbeni instrument.

U sklopu programa „Valci znalci“, igraonice za potencijalno darovitu djecu usmjerene na istraživačko učenje i razvoj dječjih potencijala, u Dječjem vrtiću Koralj održano je predavanje o Sunčevom sustavu i astronomska radionica. Program je vodio član udruge Zvjezdano selo Mosor Duje Barić. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje djeca su upoznala planete Sunčeva sustava, njihove osnovne karakteristike te zanimljivosti vezane uz istraživanje svemira. Nakon predavanja uslijedio je praktični dio radionice tijekom kojega su djeca kroz igru, promatranje modela i različite edukativne aktivnosti dodatno razvijala svoje razumijevanje astronomskih pojava.

Sudjelovanjem u Danima otvorenih vrata udruga 2026. Zajednica tehničke kulture grada Splita i njezine članice još su jednom potvrdile važnu ulogu u popularizaciji tehničke kulture, znanosti i STEM područja među djecom i mladima. Kroz provedene radionice sudionicima su omogućena nova iskustva, stjecanje praktičnih znanja i razvoj kreativnih i tehničkih vještina, a istodobno je široj javnosti predstavljen dio aktivnosti koje Zajednica i njezine članice kontinuirano provode tijekom cijele godine.