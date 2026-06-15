Hrvatska premijera napete drame "Heysel 85" na Bačvicama, stiže i glumica Violet Braeckman

Festival mediteranskog filma Split večeras u Ljetnom kinu Bačvice donosi hrvatsku premijeru filma „Heysel 85“, potresne i napete drame nadahnute istinitim događajima, premijerno prikazane na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu.

Posebna gošća projekcije bit će flamanska glumica Violet Braeckman, jedna od najzanimljivijih mladih europskih glumačkih zvijezda. To potvrđuje i njezino uvrštavanje među European Shooting Stars, prestižni program Berlinalea koji predstavlja deset istaknutih mladih europskih glumaca pred kojima bi mogla biti velika međunarodna karijera.

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Film nas vraća u svibanj 1985. godine, kada se na stadionu Heysel u Bruxellesu igralo finale Kupa europskih prvaka između Liverpoola i Juventusa. Uoči početka utakmice izbili su neredi koji su prerasli u jednu od najvećih tragedija u povijesti europskog nogometa.

Uoči filma večeri FMFS donosi splitsku premijeru filma „Koze!“ splitskog redatelja Tonćija Gaćine, koji je svjetsku premijeru imao na festivalu u Locarnu.

Kratki filmovi iz programa Ješke prikazuju se i u kinu na Tvrđavi Gripe. Među njima je i film „Kojoti“, koji prati palestinsku kirurginju kojoj prolazak pustom cestom na Zapadnoj obali zauvijek promijeni život.

Film večeri na Gripama je „Kako se razvesti tijekom rata“ redatelja Andriusa Blaževičiusa, koji je za taj film na Sundance Film Festivalu osvojio nagradu za najbolju režiju.

S nagradom publike za najbolji film na Sundanceu stiže i „Ne puštaj me“. Debitantski dugometražni film redateljice Myrsini Aristidou nježna je drama koja istražuje osjetljivu dinamiku između djeteta i odsutnog roditelja te prikazuje emotivan proces njihova pomirenja. Film se prikazuje u Kinoteci Zlatna vrata od 19 sati.

U besplatnom kinu u Đardinu počinju gostovanja prijateljskih festivala FMFS-a. Sarajevo Film Festival predstavlja izbor iz prošlogodišnjeg natjecateljskog programa studentskog filma.