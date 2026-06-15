Nove informacije o teškoj nesreći u kojoj su život izgubile četiri osobe

Povodom pomorske nesreće koja se jučer dogodila kod Splitskih vrata, a u njoj poginule četiri osobe, državljani Češke Republike, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zakazalo je konferenciju za medije ispred Lučke kapetanije na kojoj su iznesene nove činjenice.

- U ovom trenutku mogu reći da se izvidi i dalje nastavljaju u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom, a policija nastavlja daljnje izvide. Tijekom današnjeg dana očekujemo da će ronioci izvući četvrtu osobu, a onda u suradnji sa svim tijelima će se krenuti na izvlačenje broda. To će biti jako zahtjevno, kao i izvlačenje unesrećene osobe, na dubini od 50 metara, pa je potrebna velika priprema. Tad ćemo imati sve relevantne činjenice, nakon kojih će istraga ići prema završetku, pojasnio je kapetan Lučke kapetanije Split Željko Kuštera.

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Naglasio je kako je ovo velika tragedija za goste koji dolaze dugi niz godina, a i veliki psihički udar na posadu katamarana. Nije želio izlaziti s preuranjenim činjenicama, a na pitanje našeg novinara osvrnuo se na ograničenje brzine ispred Splitskih vrata.

- Spomenuo sam termin ''ispred'' Splitskih vrata, gdje je otvoreno more i nema ograničenja, ali zaista, ne bih izlazio s neprovjerenim činjenicama dok sve institucije ne obave svoj posao. Razgovori su se obavili s posadom katamarana, putnicima i preživjelim osobama s jedrilice te ljudima koji su nesebično priskočili u pomoć. U ovom trenutku vam ne mogu reći tko je imao prednost, jer u ovom trenutku su važni prometni propisi i izvidi svih službi, kazao je Kuštera.