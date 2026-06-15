Župan Blaženko Boban nakon tragedije kod Brača: "Dijelimo tugu i bol češkog naroda"

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, objavio je kako je danas primio veleposlanika Češke Republike Nj. E. Petra Gandaloviča i konzula Štěpána Šantrůčeka povodom tragične pomorske nesreće kod Brača, u kojoj je život izgubilo četvero čeških državljana.

Župan Boban je u ime Splitsko-dalmatinske županije, ali i u svoje osobno ime, izrazio najdublju sućut obiteljima stradalih i cijelom češkom narodu.

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Žurne službe spasile četiri života

U svojoj objavi Boban je istaknuo kako su sve žurne službe reagirale u rekordnom roku te uspjele spasiti četiri života.

Unatoč brzoj i učinkovitoj intervenciji, naglasio je kako je riječ o tragediji koja je duboko potresla sve.

Zahvala češkog veleposlanika

Veleposlanik Gandalovič zahvalio je na brzoj i učinkovitoj intervenciji hrvatskih službi, čija je pravodobna reakcija bila ključna u spašavanju preživjelih.

Boban je poručio kako Splitsko-dalmatinska županija u ovim teškim trenucima stoji na raspolaganju za svu potrebnu pomoć i podršku obiteljima stradalih.

"Dijelimo vašu tugu i bol", poručio je župan Blaženko Boban.