Župan Blaženko Boban nakon tragedije kod Brača: "Dijelimo tugu i bol češkog naroda"

Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, objavio je kako je danas primio veleposlanika Češke Republike Nj. E. Petra Gandaloviča i konzula Štěpána Šantrůčeka povodom tragične pomorske nesreće kod Brača, u kojoj je život izgubilo četvero čeških državljana.
Župan Boban je u ime Splitsko-dalmatinske županije, ali i u svoje osobno ime, izrazio najdublju sućut obiteljima stradalih i cijelom češkom narodu.
Žurne službe spasile četiri života
U svojoj objavi Boban je istaknuo kako su sve žurne službe reagirale u rekordnom roku te uspjele spasiti četiri života.
Unatoč brzoj i učinkovitoj intervenciji, naglasio je kako je riječ o tragediji koja je duboko potresla sve.
Zahvala češkog veleposlanika
Veleposlanik Gandalovič zahvalio je na brzoj i učinkovitoj intervenciji hrvatskih službi, čija je pravodobna reakcija bila ključna u spašavanju preživjelih.
Boban je poručio kako Splitsko-dalmatinska županija u ovim teškim trenucima stoji na raspolaganju za svu potrebnu pomoć i podršku obiteljima stradalih.
"Dijelimo vašu tugu i bol", poručio je župan Blaženko Boban.