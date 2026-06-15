Split Craft Beer Fest vraća se na Pazar: Više od 20 craft piva, koncerti i street food u srcu grada

Split se sprema za najveću craft pivsku feštu ljeta: Više od 20 vrsta piva, dva benda, DJ i vrhunskih street food na Pazaru!

U subotu, 20. lipnja, splitski Pazar postaje središte dobre zabave, odlične glazbe i najboljih craft piva. Split Craft Beer Fest donosi čak sedam craft pivovara, više od 20 vrsta piva na 15 točionika te bogat glazbeni i gastronomski program.

Ljubitelji kvalitetnog piva i dobre atmosfere ove će subote imati razlog više za izlazak u grad. Od 19 sati na splitskom Pazaru održava se Split Craft Beer Fest 2026., manifestacija koja okuplja najbolje domaće craft pivare, vrhunske glazbenike i ponudu hrane koja savršeno prati pivske specijalitete.

Posjetitelje očekuje čak sedam craft pivovara i više od 20 različitih vrsta craft piva dostupnih na 15 točionika. Festival je zamišljen kao mjesto susreta pivskih entuzijasta, ali i svih onih koji žele provesti ugodnu ljetnu večer u srcu grada.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se Dust N' Bones, poznati tribute bend koji izvodi najveće hitove legendarnih Guns N' Rosesa, dok će domaću glazbenu snagu predstavljati splitski bend Djigibaoo. Atmosferu prije nastupa i tijekom pauza dodatno će zagrijavati DJ Vjeko Linksonix.

Uz vrhunsko pivo stiže i vrhunska hrana. Za gastronomski dio festivala zadužena je Gudin Pigerija koja će posjetiteljima ponuditi svoje prepoznatljive smoked street food specijalitete.

Organizatori poručuju da je riječ o događaju koji spaja lokalnu craft scenu, glazbu i gastronomiju na jedinstvenoj lokaciji u samom centru Splita.

Ako ste ljubitelj dobrog piva, rocka, kvalitetne hrane i ljetnih gradskih događanja, Split Craft Beer Fest jedna je od fešti koju ovog ljeta ne biste trebali propustiti.

Vidimo se u subotu, 20. lipnja od 19 sati na Pazaru!