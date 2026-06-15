Ubojici mladog Drnišanina produljen istražni zatvor

U ponedjeljak je na šibenskom Županijskom sudu održano ročište na kojem je odlučeno da se istražni zatvor Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo mladića u Drnišu, produljuje za dva mjeseca.

"Protiv okrivljenika je produljen istražni zatvor za daljnja dva mjeseca", potvrdio je reporterki RTL-a Danas Sari Jurici glasnogovornik šibenskog suda Branko Ivić i dodao kako je odluka donesena zbog opasnosti od bijega, opasnosti od ponavljanja djela i posebno teških okolnosti kaznenog djela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Aleksić se tereti za teško ubojstvo maturanta

Ivić navodi kako se ni obrana ni sam okrivljenik nisu protivili prijedlogu za produljenjem istražnog zatvora. Objašnjava i da Aleksić, koji se trenutačno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na sud, već je s njim uspostavljena veza putem videolinka.

"Državno odvjetništvo vodi istragu i nadam se da će u tom roku ona završiti, da bi državni odvjetnik mogao odlučiti hoće li i kada podignuti optužnicu", poručio je glasnogovornik.

Podsjetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen prije gotovo mjesec dana, i to po tri točke, zbog opasnosti od bijega, ponavljanja djela i ometanja istrage. Aleksić se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca te kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Osumnjičen je da je devetnaestogodišnjeg maturanta ubio na terasi obiteljske kuće kada mu je dostavio pizzu. Nakon toga je pobjegao, no drugoga dana ga je uhitila policija, koja je kod njega pronašla nož i vatreno oružje.

Tužiteljstvo i policija vjeruju da je Aleksić pucao u mladića s unaprijed stvorenom namjerom da ga ubije i bez ikakvog povoda, oružjem koje je sad izradio. Kada je davao iskaz u Županijskom državnom odvjetništvu, Aleksić je sve priznao, ali nije pokazao da se kaje.