Ljetne škole tehničkih aktivnosti ponovno stižu u Zvjezdano selo Mosor, prijave su otvorene

Tijekom ljetnih školskih praznika Udruga Zvjezdano selo Mosor i ove godine organizira Ljetne škole tehničkih aktivnosti namijenjene učenicima od 3. do 8. razreda osnovnih škola.

Prva Ljetna škola održat će se od 6. do 10. srpnja, druga od 27. do 31. srpnja, dok će treća, Radioamaterski kamp, biti organizirana od 23. do 30. kolovoza 2026. godine. Sve aktivnosti održavat će se u Zvjezdanom selu Mosor u Gornjem Sitnom.

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Polaznike očekuje bogat program koji uključuje radionice i predavanja iz astronomije te promatranje neba teleskopom. Uz to, organizirane su radionice graditeljstva, elektrotehnike, radio-upravljanog jedrenja, robotike, programiranja, modeliranja 3D olovkama, modelarstva i zrakoplovnog modelarstva.

Sve dodatne informacije o programu i načinu sudjelovanja mogu se dobiti od tajnika udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislava Nikolića na broj mobitela 098/217-849 ili putem elektroničke pošte info@zvjezdano-selo.hr.

Detaljan program ljetnih škola te prijavnica za prvu i drugu Ljetnu školu dostupni su na internetskim stranicama Zvjezdanog sela Mosor.