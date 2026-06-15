Ninčević nakon bure oko Cemexa: "Širila se panika, građani nemaju razloga za strah"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević oglasio se nakon reakcija koje su uslijedile nakon informacija da je Gradu Solinu odobreno skladištenje troske u tupinolomu, poručivši kako nema razloga za zabrinutost te da se u javnosti stvorio pogrešan dojam o cijelom slučaju.

Ninčević tvrdi da su pojedini mediji prenijeli samo dio informacija, dok je dio političkih protivnika, posebno Nezavisna lista mladih, prema njegovim riječima, pokušao izazvati zabrinutost među građanima.

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Kroz objave se stječe dojam da Gradu Solinu i meni kao gradonačelniku nije stalo do grada i zdravlja građana, međutim upravo suprotno - poručio je.

Istaknuo je kako je Ministarstvo u postupku razmatranja zahtjeva Cemexa prihvatilo primjedbe i zahtjeve Grada Solina te ih uvrstilo među obveze koje investitor mora poštovati.

Naglasio je i da je doneseno rješenje tek početak postupka koji prethodi ishođenju lokacijske i okolišne dozvole te da će Grad Solin sudjelovati u svim daljnjim koracima.

Naravno da nećemo dopustiti ništa što bi išlo kontra grada i građana - rekao je Ninčević.

Dodao je kako su on osobno i gradske službe od Cemexa dobili očitovanje i garanciju da se daljnji postupci vezani uz skladištenje troske neće provoditi te da se planirane količine neće skladištiti niti koristiti.

Gradonačelnik je naveo i kako se troska već godinama nalazi u krugu tvornice Sveti Kajo, u blizini stambenih objekata, dok bi lokacija u tupinolomu, prema njegovim riječima, zbog prirodnih barijera i propisanih zaštitnih mjera predstavljala sigurnije rješenje.

Kako bi se dodatno otklonile sumnje građana, Grad je od Cemexa zatražio postavljanje nove mjerne stanice za praćenje kakvoće zraka. Stanica bi trebala biti postavljena do kraja mjeseca, a podatke će pratiti Nastavni zavod za javno zdravstvo.

Nema razloga za zabrinutost, a kao i do sada znat ću se boriti i izboriti za interese građana - zaključio je Ninčević.