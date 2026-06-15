Preminuo Metod Erceg, jedan od najprepoznatljivijih čuvara kliške tradicije

Grad Klis oprostio se od Metoda Ercega, dugogodišnjeg crkvenog pjevača i istaknutog promicatelja kulturne i vjerske baštine, čiji je glas više od sedam desetljeća bio sastavni dio života brojnih generacija Klišana.

Erceg je cijeli život posvetio očuvanju pučkog crkvenog pjevanja i tradicije, a svojim je djelovanjem obilježio misna slavlja, blagdane, vjenčanja, krštenja i druge važne trenutke u životu zajednice.

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Za svoj predani rad primio je brojna priznanja. Papa Benedikt XVI. dodijelio mu je 2010. godine zahvalnicu povodom 50 godina pjevanja u crkvenom zboru, dok je 2023. godine dobio općinsku nagradu za cjeloživotni doprinos očuvanju kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti.

Bio je i osnivač te član klape "Petar Kružić", koja je tijekom 1960-ih i početkom 1970-ih ostvarila zapažene nastupe na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu.

U Gradu Klisu ističu kako će Metoda Ercega pamtiti kao čovjeka vedrog duha, iskrene vjere i velikog srca, koji je svojim radom i dobrotom ostavio neizbrisiv trag u zajednici.