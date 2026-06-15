Stižu Rundek, član TBF-a... Danas u Solinu veliki skup za spas posljednje zelene oaze

Danas se u Solinu održava Skup potpore za očuvanje Nove Starine, prostora koji organizatori nazivaju posljednjom zelenom oazom u gradu te rezervatom prirode i kulture.
Program se održava na lokaciji Don Frane Bulića 154 u Solinu, od 16 do 23 sata, uz osiguran parking. Organizatori pozivaju ljubitelje prirode, glazbe i umjetnosti, aktiviste, volontere, roditelje, škole i vrtiće da se pridruže akciji očuvanja ovog prostora.
Dolaze Darko Rundek, Saša Antić i brojni umjetnici
Glazbeni program predvode Darko Rundek, Ivan Judas, Marin Limić i Saša Antić, a uz koncerte i glazbu najavljeni su i druženje, retro slušaona, video projekcija te potpisivanje peticije.
Organizatori ističu da glazbenici i umjetnici svojim dolaskom daju glas očuvanju prostora koji se, kako navode, godinama gradio kao mjesto susreta prirode, kulture, djece, volontera i lokalne zajednice.
Radionice, joga i program za djecu
Umjetnički program uključuje glinenu radionicu za odrasle i djecu koju vodi Jasmina Beneta, s početkom u 16 sati. Za radionicu su potrebne prijave na broj 091 476 7470.
Rekreativni dio programa počinje i ranije: Ivan Eterović vodi vinyasa jogu s početkom u 15 sati. Sudionicima se savjetuje da ponesu prostirke i dođu 15 minuta ranije.
Domaćin i vodič kroz prostor bit će Ivan Tokić Šumski, koji godinama zajedno s prijateljima i volonterima brine o Novim Starinama.
“Dosta nam je betona”
Nove Starine postoje više od 20 godina, a tijekom godina postale su mjesto koje okuplja volontere iz cijelog svijeta, udruge, umjetnike, glazbenike, djecu, škole i vrtiće. Ondje se održavaju radionice, koncerti, učionice na otvorenom, šumske projekcije, sadnje, gradnje i brojni drugi sadržaji.
Organizatori upozoravaju da je prostor posljednjih godina ugrožen protuzakonitom devastacijom, odlaganjem otpada i planovima betonizacije.
“Ovom akcijom pozivamo sve osviještene ljude da nas podrže da se ovo mjesto očuva jer dosta nam je betona i gašenja prirodnih i kulturnih mikrolokacija”, poručuju organizatori.
Besplatan program, donacije dobrodošle
Program je besplatan, a donacije za šumu i izvođače su dobrodošle. Preporučena donacija iznosi 10 eura.
Posjetiteljima se savjetuje da ponesu prostirke, udobnu odjeću i dođu spremni za boravak u prirodi. Najavljeno je i druženje uz logorsku vatru, uz pečenje kobasica i marshmallowa.
Prostor Nove Starine organiziran je kroz više prirodnih platformi: dječje igralište, livade za odmor, prostor uz vatru, zimsku i ljetnu kužinu, šumski stage, otvoreno kino s projektorom, vrtove, skulpture, kolibe, šumsku saunu, prostor za budući dječji kutak i dio za kompostiranje.
NEDALEKO OD SPLITA SMJESTIO SE PRAVI MALI SAMOODRŽIVI RAJ Rezervat prirode i kulture 'Nove Starine' pravi je dokaz uspješne suradnje s prirodom, a svojim sadržajem nalikuje na čudnovati park