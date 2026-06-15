Stižu Rundek, član TBF-a... Danas u Solinu veliki skup za spas posljednje zelene oaze

Danas se u Solinu održava Skup potpore za očuvanje Nove Starine, prostora koji organizatori nazivaju posljednjom zelenom oazom u gradu te rezervatom prirode i kulture.

Program se održava na lokaciji Don Frane Bulića 154 u Solinu, od 16 do 23 sata, uz osiguran parking. Organizatori pozivaju ljubitelje prirode, glazbe i umjetnosti, aktiviste, volontere, roditelje, škole i vrtiće da se pridruže akciji očuvanja ovog prostora.

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Dolaze Darko Rundek, Saša Antić i brojni umjetnici

Glazbeni program predvode Darko Rundek, Ivan Judas, Marin Limić i Saša Antić, a uz koncerte i glazbu najavljeni su i druženje, retro slušaona, video projekcija te potpisivanje peticije.

Organizatori ističu da glazbenici i umjetnici svojim dolaskom daju glas očuvanju prostora koji se, kako navode, godinama gradio kao mjesto susreta prirode, kulture, djece, volontera i lokalne zajednice.

Radionice, joga i program za djecu

Umjetnički program uključuje glinenu radionicu za odrasle i djecu koju vodi Jasmina Beneta, s početkom u 16 sati. Za radionicu su potrebne prijave na broj 091 476 7470.

Rekreativni dio programa počinje i ranije: Ivan Eterović vodi vinyasa jogu s početkom u 15 sati. Sudionicima se savjetuje da ponesu prostirke i dođu 15 minuta ranije.

Domaćin i vodič kroz prostor bit će Ivan Tokić Šumski, koji godinama zajedno s prijateljima i volonterima brine o Novim Starinama.

“Dosta nam je betona”

Nove Starine postoje više od 20 godina, a tijekom godina postale su mjesto koje okuplja volontere iz cijelog svijeta, udruge, umjetnike, glazbenike, djecu, škole i vrtiće. Ondje se održavaju radionice, koncerti, učionice na otvorenom, šumske projekcije, sadnje, gradnje i brojni drugi sadržaji.

Organizatori upozoravaju da je prostor posljednjih godina ugrožen protuzakonitom devastacijom, odlaganjem otpada i planovima betonizacije.

“Ovom akcijom pozivamo sve osviještene ljude da nas podrže da se ovo mjesto očuva jer dosta nam je betona i gašenja prirodnih i kulturnih mikrolokacija”, poručuju organizatori.

Besplatan program, donacije dobrodošle

Program je besplatan, a donacije za šumu i izvođače su dobrodošle. Preporučena donacija iznosi 10 eura.

Posjetiteljima se savjetuje da ponesu prostirke, udobnu odjeću i dođu spremni za boravak u prirodi. Najavljeno je i druženje uz logorsku vatru, uz pečenje kobasica i marshmallowa.

Prostor Nove Starine organiziran je kroz više prirodnih platformi: dječje igralište, livade za odmor, prostor uz vatru, zimsku i ljetnu kužinu, šumski stage, otvoreno kino s projektorom, vrtove, skulpture, kolibe, šumsku saunu, prostor za budući dječji kutak i dio za kompostiranje.