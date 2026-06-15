Poznata splitska glumica dobila je kćerkicu

Glumac Konstantin Haag (31) pohvalio se na društvenim mrežama da je njegova supruga, splitska glumica Jagoda Kumrić (33), na svijet donijela njihovu kćerkicu Elizabetu Haag, kako ju je on od milja nazvao njihovu malu - princezu Sisi.

Djevojčica se rodila 9. lipnja, a Konstantin je sretnu vijest sa svojim pratiteljima podijelio tek kada je malena iz rodilišta stigla doma. Po prvim fotografijama nema sumnje da je već sada postala mezimica obitelji, a da zaljubljeni tata ne zna kuda će od sreće. No, nije to prvo dijete u njihovoj obitelji. Glumica iz prijašnje veze ima kćer Nastasyu, koja se sigurno veseli malenoj sestrici, piše Gloria.

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Konstantin Haag i Jagoda Kumrić upoznali su se još tijekom studija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje su bili kolege, a prijateljstvo je s vremenom preraslo u ljubav. Svoju su vezu okrunili brakom u kolovozu prošle godine, a vjenčanje su organizirali u hotelu Balatura u Tribalju, kojeg vodi njegova majka Anne-Kathrin i očuh Gordan Godec, u Vinodolskoj dolini u zaleđu Crikvenice, gdje je Konstantin i odrastao. Intimna ceremonija održana je na slikovitom imanju okruženom prirodom, gdje su se okupili članovi obitelji i najbliži prijatelji, a nekoliko mjeseci kasnije otkrili su da čekaju prinovu te su na društvenim mrežama podijelili fotografiju na kojoj se vidio Jagodin trudnički trbuščić.

Dolazak malene Elizabete tako je zaokružio njihovu ljubavnu priču koju par uspijeva držati daleko od očiju javnosti, piše Gloria.

Jagoda Kumrić publici je poznata po ulogama u serijama "Larin izbor", "Čista ljubav" i "Kumovi", dok je Konstantin Haag ostvario niz kazališnih i televizijskih uloga, a najšira publika prepoznaje ga upravo kao Janka Macana iz serije "Kumovi".