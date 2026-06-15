46-godišnjak pokušao ubiti stariju sugrađanku, napao je nožem u stubištu zgrade

Koordiniranim radom policijskih službenika Službe kriminalističke policije PU dubrovačko-neretvanske i policijskih službenika Policijske postaje Dubrovnik dovršeno je kriminalističko istraživanje kojim se 46-godišnji hrvatski državljanin sumnjiči za kazneno djelo ubojstva u pokušaju.

Osumnjičeni je jučer, oko 18:30 sati, u stubištu stambene zgrade u Dubrovniku, zbog prethodnih nesuglasica, nožem zadao ubodnu ranu u predjelu leđa 69-godišnjoj hrvatskoj državljanki, nanijevši joj lakše tjelesne ozljede zbog kojih je hospitalizirana u dubrovačkoj bolnici.

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Osumnjičeni muškarac je uhićen vrlo brzo nakon počinjenog kaznenog djela te je odveden u prostorije policije na kriminalističko istraživanje, dok je na mjestu događaja, temeljem naloga Županijskog državnog odvjetništva u Dubrovniku, obavljen očevid.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni će, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo „Ubojstvo“ iz čl. 110 Kaznenog zakona u svezi s kaznenim djelom „Pokušaj“ iz čl. 34. Kaznenog zakona, tijekom današnjeg dana biti predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Radi se o muškarcu prema kojem je dubrovačka policija prethodnih nekoliko godina više puta postupala i kazneno ga prijavljivala za različite oblike protupravnih ponašanja.